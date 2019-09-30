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崭新限量 Lamborghini，全球仅售 63 台

Jackson by : Jackson add comment

Lamborghini Sián FKP 37 在2019 德国法兰克福车展全球首发。Sián 在意大利博洛尼亚方言中有闪电之意，为这部新车挂上非一般的神话，据了解，Lamborghini Sián FKP 37 发售63台，目的是纪念1963品牌诞生。

激情从引擎开始

Lamborghini 的引擎声是道路上最激动人心的声响之一，全新 Sián FKP 37 搭载标志性的V12发动机，最高输出功率达785CV。Sián FKP 37 将电动机与车轮直接连接的轻度混合动力汽车。驾驶不仅是一种乐趣，更是一种无限的激情！

图片来源：Lamborghini.com

超绝非凡的外型

Sián FKP 37 设计灵感源自Lamborghini Countach，有锐利的线条、极具辨识度的轮廓，色彩夺目的外型，立刻捕抓所有人的目光。电致变色技术打造的车顶和由智能材料控制的动感曲面，都由革新设计的线条雕琢而成。前灯则参考Terzo Millennio，呈现出极具未来感。

图片来源：9tro.com
图片来源：carpixel.net

豪华与舒适乘坐

内饰采用意大利工艺，兼具奢华以及科技感，也让驾驶体验而打造最佳的满足。另外，车内包含Y字风格、六边形等Lamborghini经典元素，每个细节都臻于完美。

图片来源：9tro.com
图片来源：9tro.com

值得一提的是，Sián FKP 37 最独特的创新是在混合动力系统，澎湃动力和车身自重间均获平衡。这款创新的轻型混合动力架构，拥有一个比同等重量电池强三倍的锂离子超级电容器。

Tags : 生活旅游

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