崭新限量 Lamborghini，全球仅售 63 台

Lamborghini Sián FKP 37 在2019 德国法兰克福车展全球首发。Sián 在意大利博洛尼亚方言中有闪电之意，为这部新车挂上非一般的神话，据了解，Lamborghini Sián FKP 37 发售63台，目的是纪念1963品牌诞生。

激情从引擎开始

Lamborghini 的引擎声是道路上最激动人心的声响之一，全新 Sián FKP 37 搭载标志性的V12发动机，最高输出功率达785CV。Sián FKP 37 将电动机与车轮直接连接的轻度混合动力汽车。驾驶不仅是一种乐趣，更是一种无限的激情！

超绝非凡的外型

Sián FKP 37 设计灵感源自Lamborghini Countach，有锐利的线条、极具辨识度的轮廓，色彩夺目的外型，立刻捕抓所有人的目光。电致变色技术打造的车顶和由智能材料控制的动感曲面，都由革新设计的线条雕琢而成。前灯则参考Terzo Millennio，呈现出极具未来感。

豪华与舒适乘坐

内饰采用意大利工艺，兼具奢华以及科技感，也让驾驶体验而打造最佳的满足。另外，车内包含Y字风格、六边形等Lamborghini经典元素，每个细节都臻于完美。

值得一提的是，Sián FKP 37 最独特的创新是在混合动力系统，澎湃动力和车身自重间均获平衡。这款创新的轻型混合动力架构，拥有一个比同等重量电池强三倍的锂离子超级电容器。