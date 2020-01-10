2020年12星座上半年运势

文/占星师 : 无比(膏)

大家对水瓶的刻板印象是什麼呢 ? 是不是怪异潮流 ? 外星人 ? 打破传统枷锁的观念 ?



从 2020 年的星象来观察和分析，我们将会进入一个属于土星水瓶座的时代纪元，换句话说，2020 年将会是一个转换危机的好年。和之前的 2019 年相比较，大家在 2020 年更愿意接受增长经验的考验，以及尝试不同的领域来获得新的转机。所以预计 2020 年的社会风潮将会是很多人开始辞职然后出来创业，为自己的人生进行一轮的大改革。

话虽然如此，但木星也将会在 2020 年正式进入摩羯座，为默默耕耘付出多年的平民百姓带来一线希望以及收获。好比所有的政策开始改革完善，很多社会上所看到的乱七八糟事件都会一一朝向良性的发展和收尾。最重要的是，所有正在为政府部门工作的员工都会开始忙碌起来，为社会贡献更多的力量，把国家努力多少就能获得多少的剧情顺利上演一遍。

然后大家都害怕的水逆现象也将会在 2020 年发生 3 次，以及会影响大家生活的日月食也将会有 6 次之多。但已经在社会有地位权力的好好人物（不曾干过任何伤天害理的事情），都会在 2020 年获得很好的资源来成就自己更伟大的梦想。所以 2020 年对很多很努力的人来说，是一个可以获得成就感的一年。

还有值得一提的是，2020 年年底土星和木星将会待在水瓶座，所以预计在 2020 年将会有很多人的开始追求研发 AI 新科技、大宇宙的神秘占星学、或者一些关于未来世界的东西，来开拓自己的视野。因此目前有在触碰这几个行业相关的人们将会大大被社会关注。

金色 – 金钱的幸运儿

建议多穿搭金色的衣服或饰品来招财气，以及增加自己在活动会场上的个人社会地位（华贵气质）。

第一位：金牛座

金牛座在 2020 年的银行户口、或者个人经营的公司会有很多好消息和乐观的事件发生。如果你本身就业与一些哲学或咨询散播相关的，你将会引来很多的社会人士的佩服和赞赏。而且 2020 年你也会考虑进行多项投资的念头，来增加自己的资产。

第二位：双子座

如果 2019 年的收入不理想，那么 2020 年绝对是你大捞一笔的好年。尤其是年头的 3 个月，你会多次出国捞金的机会，甚至也有很多工作项目突然敲门找上你，还有一些被顾客拖了很久的烂旧账也可以成功回收。所以说只要努力奔忙这一年，所有关于钱财的烦恼将会一一被你处理解决。总的来说，是一个很不错的收获年。

第三位：天蝎座

很多天蝎座在 2020 年会有意外之财，如果一些相当多不动产的天蝎座更是有好消息连连，让你开心到爆炸。5 月份的金星逆行现象会让你开始规划投资，不过奉劝你别急着购买太多的房地产，建议在年底的时候（观察一阵子）才下手购买，因为购买新屋将会牵涉到装修和一大堆的文件处理问题，因此建议在年尾比较松心的时候才进行吧。

第四位：射手座

虽然 2020 年不是大丰收的一年，不过和去年相比较，绝对是你经济状况比较扎实的一年，至少收入会比去年来的更多。奉劝今年的射手座不要乱触碰赌博或投资，如果安分守己的储蓄，你会在年尾发现自己今年的累积了不少的财富。记得 2020 年的正财运比横财运更旺盛，所以千万别把自己的辛苦钱乱洒挥霍。

蓝色 – 职场的幸运儿

建议多穿搭蓝色的衣服或饰品来突显自己的成熟、稳重、冷静的内涵，来增加别人对于自己的信心印象分

第一位：白羊座

很多白羊座将会在 2020 年跳槽或创业，让自己的收入大大增加。只要依照传统的 SOP 把事情处理好，即可攀龙附凤的让自己结识更多有实力的大人物来助自己一臂之力。

第二位：狮子座

处理人际关系将会是你 2020 年的功课，因为你会发现自己在 2020 年不断尝试新的领域，让你被迫要与人多交流和沟通，已获得更良好的解决方案。当然，2020 年将会是你在升职加薪取得大进步的一年。虽然精神状态很累，但是喜欢挑战生活来换取社会经验的狮子座绝对是越挫越勇。

第三位：天秤座

你们将会在 2020 年轻轻松松的把自己的事业维持好状态，很多任务或项目在你不必烦心之下，都可以快速处理，让你莫名的成为职场的幸运儿。随着 2020 的南北交点移位，很多天秤座将会开始学习新东西，甚至好学的出国或移民去报名学习新课程、新知识、新手艺等。在这里先预祝你们 2020 年的新工作项目成功，记得粗心的你们要看好所有的文件细节才动笔签名。

第四位：摩羯座

2020 年 木星进入你的星座，让你一下子可以一步登天体验到成就感。不过高处不胜寒，所以很多时候你都必须孤军作战让自己维持社会地位。如果之前你已经为自己铺路而学习多项才艺和技能，那么 2020 年你绝对可以派的上用场。总的来说，2020 年会是你的收获年，只要依照按部就班来执行，你绝对在职场的道路走得比任何人更加安心。

粉红色 – 爱情的幸运儿

建议多穿搭粉红色的衣服或饰品来招正桃花和恋爱运，而且粉红色也能为视觉带来温馨浪漫以及青春活力的效果。

第一位：巨蟹座

2020 年的大主题就是让爱情步入稳定状态，因此很多单身狗都可以幸运的遇上正桃花，而已经牵手多年的巨蟹座伴侣也可以成功步入教堂。如果有任何巨蟹座在 2020 年面临分手，也会突然快速的遇到另一个对的人，这个神奇的转机桃花运会让你莫名觉得人生充满希望。

第二位：处女座

如果你有离婚、分手、暧昧的问题在你身边饶了一阵子，那么 2020 年绝对是你值得开心的一年。因为你想要的健康爱情将会有进一步的发展，让你在 2020 年成功获得一段成熟的爱情来滋润生活。而且很多处女座在 2020 年会意外获得小 baby 的可能性。所以请所有处女座宝宝们要有心理准备接受新生命的到来咯。

第三位：水瓶座

很多水瓶座在 2020 年会开始收齐好玩之心，然后开始让自己负责任的投入一段爱情。也因为这样，很多水瓶座在 2020 年将会有一爱二婚三抱 baby 的可能性。与其说幸运，还不说水瓶一直都有爱情擦身而过，只不过你们爱选择另类的爱情对象来满足自己的好奇心。年中会是你的爱情高峰期，因此多出席朋友圈的活动，增进自己认识新对象的机会咯。

第四位：双鱼座

2020 年将会是很多双鱼座决定要稳定下来的一年，比起往年，今年的你们更加向往稳定感，所以双鱼座们会想要成家立室，或选择和自己喜欢的人一起同居住在一起。而且必须强调的是，2020 年将会是双鱼座踩进新圈子的一年，所以单身的你们将会有机会认识到一些新的人物和机会，记得想恋爱的话就不要太悲观。先和对方约出来进行沟通，你自然会心中有谱的去决定恋爱和结婚。

想知道了解更多详情？留守 One FM Morning Kaki，在特定时间call in，只要在3种颜色当中选一个，蓝色代表职业，粉红色则代表爱情，以及金色代表财运。Nicholas、Angeline 以及 Ding Ding 亲自帮你解靓签、看运程，包你2020年春风满面、功成名就、财运滚滚来！

第3位幸运儿有机会得到价值RM200 的Bio Essence Bio Gold 美肤产品。另外，One FM Morning Kaki 还会到超級幸运兒的家和你拜年哦! One FM 和 Bio Essence 要和你一起 blink blink 过靓年！包你2020年春风满面、功成名就、财运滚滚来！