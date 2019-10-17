2019亚洲影艺创意大奖， 《守百年之约》横扫马来西亚3奖项

2019 亚洲影艺创意大奖​​​​​​​（Asian Academy Creative Awards）在昨天宣布代表亚洲各地的入围名单，其中，八度空间年度巨献的《守百年之约》荣获马来西亚区3个奖项，包括最佳女主角Emily陈子颖、最佳男配角Coby庄可比及最佳原创剧本陈钰莹。

值得开心的是，马来西亚区最佳女主角陈子颖将与其他亚太地区的入围者一同角逐最高荣誉，当中包括周迅（中国）、贾静雯（台湾）、惠英红（香港）、吴俐璇（代表新加坡出征）争夺最佳女主角。

另外，马来西亚区最佳男配角庄可比则与王茂蕾（中国）、龙劭华（台湾）、陈澍城（新加坡）、梁竞徽（香港）争夺最佳男配角。

得知消息后的他们，为此分享自己的感受：

马来西亚区最佳女主角，陈子颖：“特别感谢八度空间的栽培和重用，让我有机会为观众努力表演，也感谢制作公司的信任，每一次的合作都让我获益良多。”

马来西亚区最佳男配角，庄可比：“第一时间想到编剧和监制，感谢他们给了我这么棒的角色，当然还有工作人员的付出。我也要谢谢八度空间一直以来对我的照顾，还有谢谢评审们的鼓励。”

《守百年之约》编剧，陈钰莹：“剧本能够变成画面呈现在荧幕，集结了太多人的付出与心血，没有各方努力，纸张便是我文字的坟墓，希望《守百年之约》可以走得更远！”

而《守百年之约》将于12月6日，在新加坡 The Victoria Theatre 举办的《2019亚洲影艺创意大奖​​​​​​​》颁奖典礼上，与其他亚太地区的入围者一同角逐最高荣誉，亚太地区包括澳洲、新西兰、中国、香港、印度、印尼、日本、韩国、缅甸、菲律宾、新加坡、台湾、泰国和越南，预知更多详情可浏览https://www.asianacademycreativeawards.com/site/2019-regional-winners/。

如想要知道《守百年之约》的剧情简介，可以点入Chapters文章“穿越剧《守百年之约》收视开红盘，盘点那些爆红穿越剧” 。