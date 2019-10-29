Apple 无预警推出 AirPods Pro！解锁 4 大功能

今年 9 月 Apple 在新品推介里上推出 iPhone 11 系列之后，就开始谣传新一代 AirPods 将会推出，不过迟迟未获得官方证实。终于，10月29日凌晨，Apple 官网毫无预警推出新品 AirPods Pro，售价RM 1099。

Apple 这一次对 AirPods Pro 进行了不少升级。相较于前一代的 AirPods，新一代 AirPods Pro 设有硅胶耳塞，3款不同尺寸的硅胶耳塞让你依据你的耳朵的尺寸来调整。比较起前一代的 AirPods，这一次绝对会让你耳朵的舒适度大为提升。

AirPods Pro 4 大功能：

主动降噪功能：

AirPods Pro 的主动降噪功能利用两个麦克风结合先进的软件，根据个人的耳形及耳机的佩戴贴合度持续进行调节。这种设计可消除背景噪音，带来与众不同、量身定制的出色降噪体验，让用户无论是听歌还是打电话，都能听得更专注。

通透模式：

用户可边听音乐，便听到身边环境声音。也让你在通话中，仿佛与对方面对面交谈一样。

新增手势操作：

除了延续上一代就有的播放暂停、接听电话、下一首 & 上一首歌曲功能外，这一次只要在 AirPods Pro 上长按，就可以切换降噪和通透模式。用户也可在 iPhone 和 iPad 上按下控制中心的音量滑块，或是播放音乐时在 Apple Watch 上点按“隔空播放”图标，便捷地控制各种设置。

抗汗水功能：

我的第 1 代 AirPods 总是让我在运动时，担心汗水会进入耳机，甚至担心会透过汗水触电（哈哈哈！）但全新的 AirPods Pro 添加了抗汗水功能，运动时就不怕汗水把 AirPods 弄坏啦！

性能&电池续航：

AirPods Pro 拥有与 AirPods 一样出色的电池续航力，聆听时间最长可达 5 小时。在主动降噪模式下，AirPods Pro 单次充电聆听时间最长可达 4.5 小时，通话时间最长可达 3.5 小时。配合无线充电盒进行额外多次充电，AirPods Pro 甚至可提供超过 24 小时的聆听时间，或超过 18 小时的通话时间。

其他功能

耳塞贴合度测试 通过测试耳塞的密合度，确定最适合用户的耳塞尺寸，帮助确保用户佩戴 AirPods Pro 时获得最佳的音频体验。用户将 AirPods Pro 戴入耳中之后，先进的算法会与每只 AirPods 内的麦克风配合，测量耳内的声级，并将其与扬声器驱动单元传来的声音进行比较。只需短短几秒，算法便可测得耳塞是尺寸合适且贴合度良好，还是需要进一步调整来达到更好的密合度。

通过测试耳塞的密合度，确定最适合用户的耳塞尺寸，帮助确保用户佩戴 AirPods Pro 时获得最佳的音频体验。用户将 AirPods Pro 戴入耳中之后，先进的算法会与每只 AirPods 内的麦克风配合，测量耳内的声级，并将其与扬声器驱动单元传来的声音进行比较。只需短短几秒，算法便可测得耳塞是尺寸合适且贴合度良好，还是需要进一步调整来达到更好的密合度。 语音激活 Siri 功能利用 H1 芯片实现免提“嘿 Siri”功能，轻松播放歌曲、调高音量、拨打电话或获取路线信息。

功能利用 H1 芯片实现免提“嘿 Siri”功能，轻松播放歌曲、调高音量、拨打电话或获取路线信息。 音频共享 功能让你只需再拿一副 AirPods 靠近 iPhone 或 iPad，便可与好友一起欣赏同一首歌曲或同一部电影。

功能让你只需再拿一副 AirPods 靠近 iPhone 或 iPad，便可与好友一起欣赏同一首歌曲或同一部电影。 信息播报功能可在收到信息时，自动、便捷地为你读出信息，而在你接打电话或通过音频共享功能分享媒体内容时，Siri 也懂得不要打扰你。 根据官网的资料显示，AirPods Pro 将在 10 月 30 号正式开售，售价为 RM 1099。各位，准备好冲一波了吗？