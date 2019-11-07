30年后，马来西亚9州或消失

常听说，未来几年，哪个国家即将被淹没，再不去就来不及了。以前总觉得，这事情不会发生在不受天灾影响的马来西亚，但是 ……

今天各大主流媒体，都大幅度的报道：“我国9个州属的城市在30年后，会因为海平面上升而被水淹没，当中包括玻璃市、吉打、槟城、霹雳、森美兰、登嘉楼、彭亨、吉兰丹和砂拉越。”

这意味着，30年后以下9个州属将：

亚罗士打将变成一座小岛

巴里文打和太平邻近地区会被淹没

南北大道将沉睡海底

峇眼拿督、安顺和瓜雪将会消失

巴生港口、麻坡和北根将淹没

莎阿南和瓜拉登嘉楼占地缩小

KLIA 和 KLIA 2 将坐落海边

古晋将成一座孤岛

由「治理与政治研究中心（Cent-GPS）」所公开的研究结果显示，运用的是全新的数字高程模型 CoastalDEM，测出全球受海岸洪水威胁的人口数量，比使用 SRTM 测算的结果高出2倍。

多国未雨绸缪

我们也听过无数次海平面上升的说法，但却无法相信情况有多严重。像是印尼也因雅加达在 30 年后沉没，而决定迁都至加里曼丹。另外，新加坡也通过海防洪措施来准备对抗海平面的上升。看到我们邻国都为海平面上升而未雨绸缪，你还认为马来西亚不会受影响吗？

“无论你支持哪个政党、企业或非政府组织，这会是我们真是的未来！”

治理与政治研究中心警告，海平面上升时，多个受影响的州属将面临粮食短缺问题，房子和圆丘将受破坏，成千上万的马来西亚人将被逼前离家远。

亚洲多国影响甚大

根据美国非营利气候科学与新闻组织 Climate Central，预计2050年起，每年全球约有3亿人将面临沿海洪水灾害，1.5亿人的生活区域将永久性低于海水高潮线。

纵观全球，亚洲国家将面临威胁的人口超过 2/3，高达 2.37亿人，而许多亚洲城市会因此面临消失。亚洲直接受影响的8个国家会是：中国、孟加拉、印度、越南、印尼、泰国、菲律宾和日本。

中国、泰国、印尼和印度最为严重

8 个受影响国家中，中国、泰国、印尼和印度沿海一带将面临严重影响。预计中国会有1亿人面临气候变化带来的环境影响，孟加拉会有 4200万人、印度会有 3500 万人受影响。

美国非营利气候科学与新闻组织 Climate Central，项目主导科学家 Scott Kulp 指出，这一次的研究结果和早前 NASA 的研究有着明显差距。调查结果更显示，气候的变迁将直接冲击全球经济。当海水高潮线高于我们的家园时，受影响国家将开始面临许国有关沿海防洪措施的准备，当中包括需要投入多少、多长（范围），以及这些措施是否能够捍卫我们的家园。

“爱护我们的家”不该只是我们的家园，而是我们居住着的地球村！空气污染、气候变迁、海平线上升，这些都是全球长期面临着的议题。此时再不保护环境，这地球村再也容不下我们！