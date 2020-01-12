杨丞琳30后的领悟 | 要把勇敢永远带在身上，去追求自己所爱

「李太太」杨丞琳去年11月推出第11张专辑《删•拾 以后》回归乐坛。告别“可爱教主”的封号，这一次的杨丞琳新专辑的封面风格非常强烈，而专辑中的每首歌就是要向你表达：“我们并非得屏除什么而留下什么，而是可以更潇洒地去接受。” 而新歌《炼爱》MV日前也正式上线。

【告别心中的小女孩，迎接心中的小女人】

这一次杨丞琳为了区别专辑的两个版本，为了表现「删版」较为赤裸的概念，摄影师特地拍摄局部特写，像是舌头、手脚、发丝、研究，甚至是杨丞琳的“招牌痣”。

而在「拾版」中想传递的拾起概念，视觉上的色彩也比较饱和，而脸部表情带点慵懒。强烈的对比带出了：

「删版」告别心中的小女孩，「拾版」迎接心中的小女人。

【删除 & 拾起】

踏入人生新章节的杨丞琳认为，人一旦步入30岁以后，心中的所要已逐渐清楚；哪些该删除？哪些该拾起？心中不再像年轻时的优柔寡断。

人生中面临的「删除」，是删除习以为常的恶习与执念、将必须断舍离的都果断决定，不后悔。而「拾起」说的是勇气、对人生的掌握，在有得有失的人生道路，学习达到平衡的自我。

《删•拾 以后》

道出30岁之后的领悟，而这微妙的年龄数字也是我们对于人生和青春的整理。《删拾》找了陈珊妮填词曲并担任制作，歌词主要表达「三十而立」成长的概念，也希望听歌的你可以完成对内心的剖析和重组，厘清生命中的重要时，然后把一切「删」（Delete）、「拾」（Reset）、「以后」（Grow）。

除了《删拾》找来了陈珊妮外，首播主打《节日快乐》联手陈绮贞、《Love is Love》有金曲奖「最佳新人奖」ØZI创作并执导MV，而最新一支《炼爱》MV也正式上线。

《炼爱》MV由Zhong Lin（钟灵）执导，MV视觉风格与编曲一样强烈鲜明。MV中杨丞琳顶着一头凌乱的短发，戴上角膜变色片，加上不规则的烟熏妆，营造一种神秘氛围，「感觉自己像是懂得去提炼爱情的女巫，有点鬼魅般的在唱这首歌。」

【青春最可贵的是「对爱的义无反顾」】

《炼爱》这首歌由LaLa徐佳莹填词作曲，别于两人5年前合作的《点水》，这一次《炼爱》的曲风个性非常强烈，歌曲概念描述人们对于感情的勇往直前，对于自己所爱且坚持的就义无反顾。

这首歌曲概念来自于内心害怕的情绪，会随着年龄增长而增强，却忘了应该把以前无惧的精神拿出来，尝试过后才知道结果，杨丞琳说：「像是青春的自己在提醒现在的自己，要把勇敢永远带在身上，去追求自己所爱。」

【不适合就找下一个】

今年35岁的杨丞琳，把《删・拾以后》专辑唱给30岁前后的人听，希望透过自己自身经验，赤裸裸地和大家分享，希望大家碰到类似的难关或抉择，能做出适当的决定，或是正向地看待结果。而30岁以后面临爱情的抉择该怎么做？婚后的杨丞琳建议：“学会在爱情里不委屈自己，不适合的话就找下一个。”