精明消费3大妙招：天时、地利、人合

谁说金钱买不到快乐？那是因为你还不知道要去哪里买东西。花钱，当然是最快乐啊！如果要常有这样的“快乐”，钱包好像有点伤。除了要努力工作赚钱，我们要学会消费三大妙招 – 天时、地利、人和。

妙招一：天时

作为聪明的消费者，购物哲学第一堂课，就是要预测以及把握时机！许多品牌商家除了在节庆做促销，一般上在年中、年终也会促销活动，甚至有些品牌商家会另举办会员优惠日，会员可以享受折扣以及更多的回馈。

善用Google Calendar，把这些活动日期记录在日历中，不但可以提醒自己在对的时间消费，也可以预先规划财务，分配好预算进行大采购。

购物语录：“钱用了可以再赚，可是衣服下架了，就不会再回来。”

妙招二：地利

我们没有的是时间，购物时我们要学会分秒必争之外，要懂得规划和挑选购物地点。难得的假日，却东奔西跑，时间都浪费在堵车和找parking中，多可惜啊！所以，挑选购物地点也很重要，一站式购物商场绝对可以满足你们，可以选择一起或分开shopping都可以。

购物语录：“我不是乱买东西，我是在振兴国家经济”

妙招三：人和

有三种类型的人，真的不适于约一起购物，比如说…

《三心两意》类型

买一个东西，需要花很久的时间考虑。大家逛完后，才决定要返回购买，在结账前仍追问，“要买咩？真的要吗？” 很想直接帮他付钱走人。

《百般阻扰》类型

当兴致勃勃去购物，对方一直在身边嚷嚷说，“哎哟~别乱花钱！”，“很贵咧~” 这时，你要回“我花我赚的钱，天经地义，与你无关！”

《疲惫不堪》类型

才逛不到半小时，就喊累不逛，真的很解嗨~ 如果你的朋友们都是符合以上，要么你直接一个享受人购物或者换新的朋友吧！

购物语录：“做人要努力与坚持，所以我努力赚钱，坚持购物”

什么时候才能遇到天时、地利、人和呢？

就是现在啦！因为Parkson 正欢庆 32周年和送出总共32件的奖品等你赢取，奖品包括Sheraton Petaling Jaya Hotel 3天2夜豪华住宿和新颖酷炫的智能配件，如 Fitbit Versa、Samsung Soundbar、Nintendo Switch Lite、Philips SmartPro Active Robot Vacuum Cleaner、Marbella TX1 1080p Full HD Dashcam等等！

是不是很心动呢？参赛方法很简单！即日起至11月5日，以你的Parkson Card在全马任何一间Parkson商店每消费达RM300 即可自动获取一次参赛资格。消费得越多，参赛机会变多，赢取机率就越来越高啦！

尚未成为Parkson Card会员，记得购物前，在店内或上网注册成为会员，因为成为Parkson Card会员可享有独家折扣、生日特权以及累计购物值换取discount voucher 等福利哟！欲知更多关于Parkson 32周年独家优惠，记得点击这里或搜寻Parkson的Facebook