6个省钱小撇步，新年省时又省力

文/Meijuan

令吉贬值、经济不景、百物上涨，导致生活的担子越来越重，在经济压力越来越吃紧的情况下，新年让不少人备感压力。日子还是要过，不如看看以下的新年省钱小撇步，希望能协助大家节省一些开销，开心迎接新年的来临。

自制装饰更环保

每年新年都有不同的生肖，但往往买了装饰品后，第二年新的生肖轮替后，带有生肖图案的装饰品便不能再使用。与其花钱购买装饰品，不妨尝试在家动手制作吧！倘若家里有小孩子，亦可当作是亲子时间，一起参与及筹备新年的过程。

网络平台折扣多

近几年来，盛行通过网站售卖自制的年饼，在扣除租金、员工薪金及其它开销后，网络上所售卖的物品远比店面来得低廉。因此，不妨通过网络平台，召集亲朋好友以团购方式购买年货，以便索取折扣，从中省下一些钱。

售卖物品

新年前夕，大家都会为家里进行大扫除以迎接新一年的到来，大家可将小时候搜集的纪念品、抽奖得到的赠品或买了不需要的物品拿到网络平台上售卖，或是交换需要的物品。这不仅能清空家中鲜少使用的物品，也能因此赚取一笔小钱，更可以空出家里的空间。

货比三家

随着佳节到来，许多霸级市场都会针对新年所需物品提供折扣及优惠，在采购新年用品时，可进行比较，从中省下费用。此外，随著购物网站的普及化，民众在添购新年物品或是家用电器时，可浏览购物网站比较价格，往往不少物品的价格都比店面来得低，所给予的折扣也高。

善用信用卡

许多信用卡在指定的商店或餐厅会给予折扣优惠，若一家大小用餐，所需要支出的开销大，可事前到所持信用卡银行网页，了解能享有折扣优惠的餐厅，再从中选出一家心仪的餐厅用餐。

合家团圆饭

为了不让家中的长辈辛苦下厨，许多家庭渐渐舍弃在家吃团圆饭的习俗，而选择到餐厅用餐。然而，经济不景，适逢佳节期间，商家与餐馆都会将价格提高不少，一家人到餐厅用餐也需数百令吉的开销。因此，若家中人数众多，可考虑一人准备一道菜，或是以火锅的方式准备团圆饭。

随着佳节的脚步趋近，大家都会担心要花费许多金额购买许多物用品，而来自四面八方的诱惑越来越多，建议大家尽早把真正需要的物品提前列好，不随意跟风消费，当个精明的消费者！