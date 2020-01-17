5 招教你聪明处理孩子的红包钱

文/Char

过年对许多小孩而言是欢乐无比的日子，除了有假期和小伙伴，还有许多美食和零嘴，而最大的吸引力相信当属“红包”了吧！可是当孩子收到总数比一年的零用钱还多的红包钱，秒变土豪，家长又该怎么办呢？

为孩子开户口或教育基金

很多父母都会以孩子的名义开设银行户口，每年都把红包钱存进去，设定这笔钱需到18岁才能使用，平时不能随时支配；不然也可作为孩子未来的教育基金，所以由家长管理更合适。

建立正确理财观念

红包饱含着长辈对于孩子美好的祝福，家长需告诉孩子红包不能随便花，应该有适当取舍，引导孩子进行理财规划，比如存多少、花多少、怎么花。

给长辈买礼物，培养孝心

孩子的红包钱基本都是亲戚、长辈给的，可以引导孩子用红包钱给爷爷奶奶、外公外婆等长辈买礼物回赠，培养孩子的感恩意识和孝心。

给孩子智力投资

可以带孩子用红包钱购买喜欢的书籍、智力玩具，或者报读喜欢的兴趣班。既能陶冶情操、提升学习兴趣，还能培养孩子的智力投资观念。

建立爱心账户

可建立一个“爱心账户”，当碰到有需要的人时，可以进行爱心捐助。让红包钱变得更有价值、有意义，同时这也是一种很好的情感教育。

过年期间，孩子收到的红包，不建议家长作出没收，并可依孩子的年龄做不同处理，让孩子对过年有所期待也未尝不可。而各阶段的孩子对金钱的认识不尽相同，想让他们长大后懂得理财，养成不乱花钱的习惯，从小的培养必不可少。爸妈们可千万别错过这个机会啦。