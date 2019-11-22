5 大要点，让你规划提早退休！

文/Crine

60岁是马来西亚法定的退休年龄，但是对很多人来说，60岁才退休的话太老了！因此，很多人都想尽办法赚取更多收入，希望能够实现提早退休的梦想。看过一些国外报导，有人为了在40岁就能退休而必须把薪水的70% 存下来，并规定每个月开销只有300令吉，平常就走路上班、自己煮食、减少各种娱乐消费等。

将部分薪水存下来为以后打算，的确不失为一个好方法。但是，除了储蓄，还有什么方法能让你现在就能规划提早退休呢？

1.设定明确的目标

想要提早退休？当然必须先有个明确的目标啦！首先，第一个要弄清楚的就是退休后需要有多少的生活费、目前的存款能支撑多久不工作的花费。先弄清楚后，再来定一个大目标，才规划如何从每个月的薪资里存下一笔未来退休金。比方说，退休后需要有100万才能让你无忧无虑地退休；距离你想要的退休年纪还有12年，经过加减乘除后，你就大概知道一个月必须要存下多少钱了。

2.做好财务规划

每个月领薪水后，先将部分存起来，再减去每月固定开销，最后得到的就是那个月可使用的花费。同时，每一笔支出都必须认真记录下来，用记账的方式来警惕自己不要花钱再不需要的物品或消费上。

3.减少在外用餐

相信很多上班族因为没有时间亲自下厨，而选择外食。如果平均在外吃一餐就要花上 RM10的话，一天吃一至两餐，那么一个月的花费至少就要RM300至RM600，而且这还不包括cheat day的大餐哦！所以，如果你愿意多花一些时间在家里烹饪的话，一来能节省日常开销，二来又可吃得更健康，何乐而不为呢？

4.控制购买欲望

人的欲望是没有极限的，每当市场出现新产品，某服装品牌跟你欣赏的偶像联合推出限量服饰、年末大促销、双十一、双十二大优惠等，都是挑战个人的意志力。想要抵挡这些诱惑，当然不需要剁手，只要将 “提早退休” 的大目标贴在最显眼的地方，经常提醒自己为了日后美好的退休生活，忍吧！久而久之，你对购物的欲望也会减少呢！

5.做对的投资

即使存下了一笔退休金，难保以后会不会因为通货膨胀而导致现金价值下降。因此，有很多人为了创造更多的收入，于是把部分薪资拿去做投资。适当的投资固然能帮助你 “钱生钱” ，但是，千万要注意任何投资都是有风险的，而且也不担保一定会有回酬。进行投资前，必须先做好万全准备，并咨询有信赖的财务规划师。

如果能够提早退休，过上自己喜欢的生活，那是多美好的事啊！不过，回到现实层面看，真要达到这个目标，我们就必须要有严谨的纪律看管，并坚定地朝着目标前进！虽然这是一段很长的过程，但是，只要想到日后尝到的果实，一切都是值得的！大家加油吧！