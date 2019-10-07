3 个家居电器的省电小撇步
by : YY add comment
家居电器使用得妥不妥当，就是其一为家里省下不少电费的小妙招。千万千万不要小看每一个月能省下的电费，累积一整年也许那笔钱就足以让你带上家人去一个小旅行。
冷气机是排行家中耗电最高的，尤其我国家常年都处于夏季，导致许多人宁愿待在家中吹冷气。所以，想要省电我们可以从冷气开始。
- 将冷气温度调至适合的温度：
在房间冷了后，可以将温度控制在25-27度之间。
- 过滤网要定时清洗：
如果不定期清洗过滤网就会导致灰尘阻塞在通风口，热量会因此排不出去。这会导致冷气更用力排冷，耗电量升高。
- 紧闭窗与门口：
如一直开关门，会导致温度高的空气渗入。
- 设定定时关闭冷气：
保持良好的习惯，会善用定时关闭让冷气好好休息。
冰箱是几乎每一家每一户都拥有的电器，而且365天都在运用着。这时候掌握冰箱的省电技巧就显得非常重要。
- 选择正确放置位置：
留空隙在冰箱与墙壁之间，这才有利于冰箱散热耗电量才会减低。
- 减少打开冰箱的次数：
冰箱打开的次数越多，耗电量就会越高，原因是当热空气进入后，冰箱又必须重新制冷。
- 定时清理冰箱：
冰箱会随着使用时间久了而结霜，根据网上数据当冰霜结到超过5mm长度后就会阻碍制冷，耗电量就会上升啦。
- 选购正确的冰箱：
基本上冰箱越大就越耗电，所以选购冰箱必须以家庭成员与用量来考量。
电灯也是一间家最基本的配备，但是越基本的东西我们总是比较会忽略它的存在与用量。所以，电灯在家的耗电量其实也并不少。
- 选用节能灯：
用日光灯替代钨丝灯，一来日光灯寿命比较长，二来较为省电。
- 离开房间记得随手关灯：
不想时常被念说忘记关灯，一定要养成这个好习惯，节省耗电之外还能爱护地球。
- 安装智能电灯：
智能电灯能解决人们常常忽略最基本的事件，并且还能检测与调整灯的亮度。但是还是建议能养成离开房间就随手关灯的好习惯哟。
- 定期擦拭灯管：
为了延长灯管的寿命，记得必须要定期擦拭灯管确保灯管照明度与反射效果。
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