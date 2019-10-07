3 个家居电器的省电小撇步

家居电器使用得妥不妥当，就是其一为家里省下不少电费的小妙招。千万千万不要小看每一个月能省下的电费，累积一整年也许那笔钱就足以让你带上家人去一个小旅行。

冷气机是排行家中耗电最高的，尤其我国家常年都处于夏季，导致许多人宁愿待在家中吹冷气。所以，想要省电我们可以从冷气开始。

将冷气温度调至适合的温度：

在房间冷了后，可以将温度控制在25-27度之间。

过滤网要定时清洗：

如果不定期清洗过滤网就会导致灰尘阻塞在通风口，热量会因此排不出去。这会导致冷气更用力排冷，耗电量升高。

紧闭窗与门口：

如一直开关门，会导致温度高的空气渗入。

设定定时关闭冷气：

保持良好的习惯，会善用定时关闭让冷气好好休息。

冰箱是几乎每一家每一户都拥有的电器，而且365天都在运用着。这时候掌握冰箱的省电技巧就显得非常重要。

选择正确放置位置：

留空隙在冰箱与墙壁之间，这才有利于冰箱散热耗电量才会减低。

减少打开冰箱的次数：

冰箱打开的次数越多，耗电量就会越高，原因是当热空气进入后，冰箱又必须重新制冷。

定时清理冰箱：

冰箱会随着使用时间久了而结霜，根据网上数据当冰霜结到超过5mm长度后就会阻碍制冷，耗电量就会上升啦。

选购正确的冰箱：

基本上冰箱越大就越耗电，所以选购冰箱必须以家庭成员与用量来考量。

电灯也是一间家最基本的配备，但是越基本的东西我们总是比较会忽略它的存在与用量。所以，电灯在家的耗电量其实也并不少。

选用节能灯：

用日光灯替代钨丝灯，一来日光灯寿命比较长，二来较为省电。

离开房间记得随手关灯：

不想时常被念说忘记关灯，一定要养成这个好习惯，节省耗电之外还能爱护地球。

安装智能电灯：

智能电灯能解决人们常常忽略最基本的事件，并且还能检测与调整灯的亮度。但是还是建议能养成离开房间就随手关灯的好习惯哟。

定期擦拭灯管：

为了延长灯管的寿命，记得必须要定期擦拭灯管确保灯管照明度与反射效果。