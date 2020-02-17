2020最值得投资的5支表，你拥有了吗？

文/Char

在茫茫表海中，要怎么知道年度最受瞩目的腕表、什么款式最强大？哪些最值得入手、投资呢？这里就让你看看，2020最值得投资的5支表吧！

Rolex GMT Master II Ref: 16760

GMT-Master表款只要配备红蓝色外圈，会被称为“Pepsi”；而红黑外圈则为“Coca”，其实这并非官方说法，而是因表圈上的配色关系，而被Rolex迷间广为流传。1980年代，Rolex为提升表款机能性，推出时针可独立调校却不影响秒针与分针运行的GMT-Master II 16760，为与过去的GMT-Master区隔，于是表圈采用了红黑配色。

GMT-Master II 16760有五个第一，是第一批Rolex GMT-Master II，第一次以“可乐圈”亮相、是第一个使用蓝宝石水晶的GMT-Master、首款在表盘上使用白金的GMT-Master II，也是首款拥有独立中心时针的GMT-Master。

Vacheron Constantin Overseas Ref: 4500V

Vacheron Constantin overseas是Constantin品牌唯一的运动款系列。对单色图案的运用有很多，一个多世纪以来，标志性的日内瓦制造一直在生产经典的极简主义时计；以往只有蓝色、银白色、棕色，及后来新增的黑色表盘。

基于表款的运动性、迷人的外观，许多人必定会被这暗表盘所吸引。每一款都配备不锈钢表链、鳄鱼皮表带和橡胶表带，为手表赋予不同的个性。

售价：约RM70,350

Rolex Milgauss Ref: 116400GV

Rolex旗下的Oyster Perpetual Milgauss腕表，展现独树一帜且具象征意义的美学特色。2007年推出的Milgauss配备了制表界首创的绿水晶镜面，抗刮损绿水晶制造。

Milgauss的40毫米蚝式表壳防水深达100米，是潜水表的典范。独具特色的中层表壳以具有极强抗腐蚀功能的原块实心904L钢制成。Milgauss的防水蚝式表壳为高度精准的机芯提供最佳防护。

售价：约RM40,135

Audemars Piguet Royal Oak Ref: 25860ST “Kasparov”

Audemars Piguet精湛的制表技艺和创新能力，在全球享有顶级表厂的声誉。很多表迷固然醉心于 Audemars Piguet的复杂性能腕表，但八角形表面的Royal Oak却一直最能吸引吸引众人的目光。

售价：约RM144,882

Tudor Black Bay P01 ref: 70150 “US Navy”

这款Black Bay P01的外观虽然长得跟BB接近，但又有一点不像。因为品牌从过去的历史中获得灵感，结合了古董表的设计特征，让这款全新的Black Bay蜕变出自己的个性。

Tudor从1967年替美国海军设计的军用潜水表原型中获得灵感，推出Black Bay P01这款新作，特殊的表壳造型散发浓浓的复古军表氛围。

售价：约RM15, 709

以上5款就是2020最值得投资的腕表了！每一款都是价值不菲的呢，那支是你的最爱的呢？