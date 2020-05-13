1 分钟了解 OPR 对你的影响

在 5 月 5 日，国家银行第 3 度宣布隔夜利率（Overnight Policy Rate, OPR）下降 0.5%。自今年 3 月 3 日的 2.5% 降至 2.0%，成 2011 年以来的最低水平。 隔夜利率的调整包括降低了基本贷款利率、短期利率、定期存款利率、马币汇率等。

【OPR 是什么？】

简单来说，OPR 是银行同业间的短期贷款利率。众所周知，银行主要的赚钱途径是透过借贷者的利息。贷款、提款、存款等都会导致银行每天有大量的现金进出。因此，当日结账时就会出现现金过剩或短缺的情形。这时，现金短缺的银行就会向现金过剩的银行借钱，而利息是依据 OPR 计算。

【OPR 与我们之间的关联】

OPR 一般是由国家银行定制和隔夜计算，利率的调整会影响 BR 和 BLR。

BR = 基本利率 Base Rate

BR 是国家银行自 2015 年 1 月 2 日开始沿用房屋贷款利率。主要让银行各自计算本身的营运成本，包括银行间的融资成本、定存成本、SRR、Credit Risk 和行政开销成本等，计算后所得来的利率，如：ELR = BR + %。而这利率为了就是让借贷者知道银行净赚的利息，让借贷系统更透明化。

BLR = 基本借贷利率 Basic Lending Rate

BLR 是国家银行自 1983 年开始至 2015 年 1 月 1 日或之前沿用的房屋贷款利率。主要控制所有银行的利息涨幅与跌幅，让房屋贷款利率取得平衡点。Loan offer 中会注明的 ELR = BLR – %

举例：ELR = BR + BLR = 总利息

【OPR 下调会带来什么连锁效应？】

当 OPR 下调，A 银行向 B 银行的借贷利息降低，A 银行的资金成本也变低，而有能力调低 BR，吸引更多人申请借贷。 有着浮动利率贷款的借贷者会因 BR 下调，进而 ELR 也下调，所以每月交付的贷款月供也减少。 OPR 下调主要是吸引更多人借贷。因此，银行除了调低 BR，也推出借贷优惠配套吸引借贷者。 OPR 下调也意味着存款利息下降，因此减低人们在银行存款的欲望。

【OPR 下调的好处】

人们的现金流变多，进而增加消费欲望，刺激市场。 市场活跃和银行贷款降息将推高企业利润，上市公司开始加派股息来吸引投资者买股，进而推高股市走势，为经济带来好转。 除了企业，人们因贷款降息而申请贷款来置业、买车或做生意等。企业和人们开始赚钱，国家自然会有更多的税收。

【若 OPR 调太低会 …】

如果 OPR 太低会让外资认为我国存款收益过低，进而撤离我国，往高收益国投资。外资一走，马币就会衰退。 长时间的低资金成本让人们不断向银行贷款，造成过度借贷，形成“经济泡沫”。

一般上，国家银行会在适当的时候降低 OPR，当经济回升并未形成“经济泡沫”前，再次调高 OPR 来进一步稳定国家经济。OPR 的调整影响着国家的经济系统与人民，也是世界各国调整经济的有效政策，一般将在中期和长期看见成效。