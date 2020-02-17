财务共识很重要，伴侣之间该怎么谈钱理财？

文/Meijuan

你在生活中是否听说过“真正相爱的人不算账”？可在现实生活当中，倘若没有金钱铺垫，如何风花雪月呢？

有研究指出，不论情侣或是夫妻，感情失衡很大的原因就是金钱，所以跟另一半的理财方式也非常重要。面对金钱，我们如何和另一半交流呢？以下几种是常见的错误类型：

错误 1：从来不谈

情侣们度过了热恋期后，无可避免地遭遇现实问题。如果其中的一方经常忘记主动付账，需要另一方提醒他，或是默默忍受，终究会有爆发的一天。

错误 2：一个人负担所有开销

如果长期独自承担经济压力，会使一方的心理变得沉重，非常不开心，焦虑暴躁，面对另一方的无忧无虑，会感到很不公平。

错误 3：收入不同，但实行AA制

即使是公平的AA制原则，却越来越难被收入少的一方所承受。其结果是在心中积累了怨恨。

错误 4：一个人管理两个人的钱

在爱情关系中一方拥有绝对控制权利，长久下去会造成两人关系的不平衡。

错误 5：一个人负责还房贷，另一个人负担日常开销

没有从经济上参与两个人的重大投资决定，一定会带来日后的遗憾。不参与还房贷的那一方会感觉房子不是属于自己的，这种情绪对情侣来说是十分严重的定时炸弹。

面对金钱，我们如何和另一半交流呢？

理财理不好，感情也不会好。针对情侣与夫妻，在不同阶段提供不同的理财策略：

情侣必须经济分开

以情侣来说，还是算独立的个体，所以最重要的事就是必须要经济分开，不要把钱混在一起。在感情基础未深厚与稳定之前，别把钱都放在一起用。当然，这里的意思不是出去吃个饭，连一块钱也要 AA制，建议大家还是要有各别帐户。

以相同金额建立共同帐户

这个方式适用于薪资差不多的夫妻，两人约定每个月固定存入一样的金额到共同帐户。这个共同帐户用于支付所有的家庭支出，若有小孩也可以从这个帐户里去支出。

以比例金额建立共同帐户

如果两人的薪资悬殊差距大，例如说老公的薪资是RM8000，老婆赚RM4000，倘若必须每个月支出一样的金额，老婆压力就会相对大一些。这时，可以用固定比例的方式，例如两人分别将薪资的 50%存入共同帐户，这样老公就势必会多出一点，因为他赚的钱比较多，不过还是在可以负担的范围。

为何要建立共同帐户？

建立共同帐户的好处，就是使两个人对家庭都有责任，为家庭的支出付出一些心力。另外，两人还分别保有自己独立帐户跟使用金钱的权利，也比较不容易吵架。此外，针对这个共同帐户，还可以去办一张两个人都喜欢的信用卡，不论是累积里程、现金回馈或是其他的优惠皆可。有任何的家庭花费，都可以使用这张信用卡去刷。

这样的做法也有三个好处：

一、可以省去记帐的麻烦，每个月收到帐单，就会知道这个月的家庭支出大概是多少；

二、可以同时累积一些优惠，不论是里程数或是回馈；

三、不会忘记去缴水电费、电话费、孩子保险等，当设定信用卡自动缴费与扣款时，这个共同帐户就可以去支付这张信用卡的卡费，家庭理财也会变得清楚明了。

很多人都认为谈钱伤感情，尤其是保守的东方社会，夫妻就是要相守扶持一辈子，对“谈钱”的态度更是唯唯诺诺。为了彼此之间的关系更和谐与融洽，不妨打破旧有观念，与伴侣大大方方谈钱吧！如果你今天不好意思跟另一半开口，推荐利用新闻事件或是朋友事件当一个开启话题的“鱼饵”来试探另一半的想法，也可以避免日后更多金钱上的纷争。