职场这件事：如何留住人才的6大关键点

一家公司离职的员工，多少都是最能为公司卖命、做事循规蹈矩的人。但为何这些人才会呆不下去？其实只要掌握以下的6大留住人才妙计，一切就会迎刃而解。

给予应有的肯定

加州Claremont McKenna College学院企管教授康格直言：“几乎所有的企业都有表扬不足的问题。”要知道赞美与肯定是永远听不腻的，当员工为公司成功完成任务时，理应向他们道谢，再给予赞美肯定。

温馨提醒，千万不要以敷衍的口吻来给予肯定，因为其实员工都听得出来。

提供专业发展机会

人是需要不断地进步与成长，一个好的企业理应提供发展机会，让员工在工作里还能学习到新的专业知识。如果没有充足的资金来提供专业培训，可以安排资深的员工交换工作心得，再进行辅导。

调整合理薪资

薪水是其一掌握一个人去留的重要因素！如果一间公司只注重在职位与年资却忘了能力这一回事，那么一个再高能力的人都不会想要留下来。不然公司可以取出一部分的红利，让每一个月办事能力最高的人来赢取，就算这份红利不多也能锁着员工的心。

提供良好福利

一般上，公司基本的福利会是医疗福利，那除了医疗之外呢？建议可以提供弹性化的上班时间，让员工在不受拘束下工作（尤其时下年轻人最爱）或是针对不同年龄的员工进行评估，找出他们最想要的福利是什么。

就像是人才培訓公司AchieveGobal執行長丹妮爾絲所提到的：“有些企业喜欢每人都送一只火鸡过圣诞节，问题是，并不是每个人家里都有烤箱。”

建造良好工作环境

工作环境的好坏，绝对能操控员工上班的动力。试想想如果工作环境天天处于紧绷的状态或是死板板的气氛，谁会想要来工作呢？以Google公司来做例子，它提供娱乐设施、免费饮食，还提供了休息处，让辛苦工作的员工能小休片刻。以Work Hard Play Hard的工作环境，谁还会想离开呢？

上司情绪管理

如果上司或主管的情绪天天风云变色，让员工活在担惊受怕里，除非是有“受虐症”的人，不然谁还会想要留下来呢？非常能理解，也许突如其来的情绪会难以控制，但如果连自己的情绪都控制不了，那怎么去管理一个团队呢？

这个时代，一间企业要留住人才，只提供基本的薪资和升职，不再是当年的“基本款”。在这新的时代，员工是否得到关怀或存在感，已成为现今企业是否具备投资价值的新标准。

“千里马常有，而伯乐不常有”，看了这6个关键点，各位企业老板们，你们学会了吗？