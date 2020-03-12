省下装潢费 | 10个让房子变漂亮的小技巧

文/Evelyn

房子住久了以后，都会堆积了一些不必要的物品，视觉上看起来就会扣分扣分！所以很多人都会想要换一种风格、一种布局，或者是说借着这些动作来让自己换一种心情。但装修毕竟是个大动作，要花掉不少金钱、时间与精力。所以，今天就要跟大家分享几个美化房子却不花钱的小技巧：

1. 每天起床后，都把棉被正头铺好。晚上回家之后看到也会心情舒爽。

2. 找个周末花点时间画一张喜欢的插画，把它挂到墙上，艺术感提升十倍。

3. 在公园散步捡到掉落的花瓣或落叶，把它们带回家风干，再把它摆放到漂亮的小碗里作为餐桌上的点缀。

4. 转换家里的大型家具摆设角度，或是移到另一头的墙壁，虽然只是转换角度，但也会带来不同的感受。

5. 把家里植物都移到窗边，在自然光之下植物会长得更漂亮，更有生气。

6. 阅读时候，可以把喜欢的图片剪下来，制作成一副拼贴画。做完以后可以把它压在桌子的玻璃底下，增添个人的风格。

7. 重新规划书架的视觉，除了书本以外，摆些相框或是小装饰，看起来更清爽又不厚重。

8. 把厨房的意大利面、香料等有视觉感的食材，放进去玻璃罐里头展示出来，把它们变成厨房的美景之一。

9. 沙发上放一条毯子，无论是什么材质都可以，可以营造出多层次的舒适感。

10. 房子会脏乱都是因为东西太多，如果你无法断舍离，那就把不会用到的东西都好好收纳，眼不见为净啦！

所以想要改造家里，先别急着跑家具店买新东西，不如先试试以上几点，你会发现把房子变漂亮以后，人也会因此变得更精神喔～

