疫情影响手停口停？8 个 Plan B 收入建议

文/Char

绝大部分人在行管期间都无法上班，虽说某些人可以Work From Home，但如果没工作就没收入的人士，该怎么办？就目前状况，先看看以下Plan B能否助你在短期内不至于手停口停吧！

1.成为撰稿人

只要文笔不错再加点创意，就可以写文章，当个自由撰稿人来赚取稿费。一般上，写作的工作时间自由、无需出门，只要一台电脑，随时随地都可完成。

2.经营部落格

部落格需较长的时间来经营，你可从自己最喜欢的、最有热情的主题开始。部落格除了可透过点击率和广告作为收入，你也可以从业配文、提供服务、推销自己的业务等获利。

3.问卷调查/分享链接赚钱

不少大集团都希望搜集公众的意见来改进产品或服务，所以填写问卷调差或完成任务就可得到相应酬劳。此外，也有媒体机构提供新闻链接，让你分享在个人社交媒体上作为推广，当有点阅也就是你赚外快的时候了。

4.网络红人

网红类型繁多，生活、宠物、旅游、影视、教育等多不胜数，你需要有热衷和专注的主题及个人特色，同时若你的社交媒体已有大量粉丝就更好了！至于内容，行管期间已有不少人“变身”创意主厨、咖啡师、甜点师傅等，不如试试将其拍成影片后发布于YouTube、FB、IG吧！累积一定数量的观众群，届时的被动收入是很不错的唷。

5.网卖/电商

现阶段而言，你需考虑什么物品是市面上所供不应求或大众真正所需；此外，还得考虑货源、客源、物流等问题。当然，只要是正当且合法，基本上卖什么都不成问题。

6.出售照片

如果你喜欢摄影，并且拥有很多佳作，可到特定的知名图片网站上投稿分享，这是快捷的赚外快方式。此外，IG上也有不少平台让你有机会出售Po在这里的照片哦。

7.知识技能共享平台

近期兴起的此类平台和Facebook Group，让你可依照你的专业技能、知识、才华，更容易找到适合自己的接Job平台。此外，网上也有让你“出售技能”的服务平台，像在线翻译、家教、语文学习、职业规划、社交媒体管理服务等。

8.家庭式送餐

有网友建议，若你擅长烹调各式菜肴，不妨考虑在同一社区做家庭式外卖来赚取外快。虽然这一项并不高度鼓励，倘若你有兴趣执行，请务必注意卫生和Social Distancing，如果可以做到“无接触配送”就最好不过了。

所谓“人无远虑，必有近忧”，虽然这些Plan B无法立即为你赚下一大笔钱，但从现在开始着手准备Plan B的收入也不迟哦，加油！