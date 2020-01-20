应对通货膨胀，5 大理财须知

文/Char

数十年来，“通货膨胀”就像5G网络一样风速，但薪金的涨幅却在物价上涨的时代像2G一样龟速。事实上，不论是我国或其他国家，通货膨胀一直都存在；很多人说，未来几年的经济会越来越动荡，那么我们要有什么理财技巧来作出应对呢？

不提前消费

提前消费早已成为流行的消费方式之一，缺乏有效的制度规范和约束，刺激着人们对物质的追求，还有可能让你变成“负翁”。现在人们的手机完全可以预支“衣食住行”；孰不知正在渐渐走向欠债、还债再欠债的循环中。

银行理财

银行理财，存款就不说了。现在银行都纷纷推出理财产品业务，预期年化收益率通常在4%至6%之间，需要大家注意的是起存金额和期限的不同，利率也会有所差异。

稳定投资

打工一族是固定收入模式，因此做长期且固定的投资最恰当。每个月固定拨出10至20%作为投资保本型的理财产品，长远看来可降低投资成本，也是最好分散风险的其中一个策略。

保险

对家庭、个人的人身、财产等购买一定量的保险型产品。储蓄并不只是“存款”，买一份合适的保险其实就是在变相储蓄，而这份储蓄既有银行存款所不具备的保障功能，还有可能帮助个人合法避税。

房地产

房子在人们眼里始终是最具吸引力的不动产，房地产确实具有抗通胀的作用，且价格还会有上升空间。不过总体来说，买房的门槛还是太高，流动性又差，不太适合普通群众。

通膨是人类的财富杀手，毁灭财富于无形之中。在严峻的经济环境下，对普通人而言，并不存在一定可以稳定对抗通膨的方法。理财方法有千万种，逼自己不花钱或者挣快钱的方式也具有其利与弊；长久来看，还是选择熟悉的领域，踏踏实实的赚钱，才能够走得更稳、更远。