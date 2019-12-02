有钱都请不到人？大马最缺人的 10 大职业

在这世上有上百种的职业，有些工作人多到无法想象，但是某部分职业还是真的多多钱都请不到人。首先，我们先看全球最缺的职业 Top 5。

全球严缺的 5 大职业

Registered Nurse 注册护士

需求量极大，离职率也高，原因是工作时间非常长之余，心理状态（面对生离死别；面对家属的指责）时常需要做调适。此外，护士需要有耐心与爱心，更需要专业技术和经验，培养时间较长。

Marketing Manager 市场经理

全球有许多地方消费频频升级，导致大多企业都缺少销售和市场方面的人才，当中最缺的就是熟悉市场的经理。

Healthcare Services 医疗保健服务业

现代的人特别关心与紧张自身的健康问题，毕竟你需要好的身体，才能有好的未来。所以，医疗保健服务业是永续的热门行业，但却缺少该行业的人才。

Network and Computer Systems Administrators 网络和计算机系统管理人员

现今是网络称霸的时代，全球网络需求量极高，但是却非常缺少搭建企业网络系统，并维护得妥当得管理人员。

System Analyst 电脑系统分析师

分析数据系统，看似平常的工作，但是全球有极多地方，信息化才开始不久，所以非常缺少此职业的人才。

现在，我们一起追看我国哪个职业最缺人。

Actuary 精算师

精算师是处理风险及不确定性的金融风险的商业性职业。他们必须评测并且将财务损失降到最低。未来需求量会增加远超5000人以上。

Certified Public Accountant （CPA） 注册财务会计师

被喻为全球第一黄金的职业注册会计师，指的是通过注册会计师执业资格考试，并取得注册会计师证书在会计师事务所执业的人员。

Financial Planners 理财规划师

理财规划师必须全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案。市场缺大概20万人。

Software Engineer 软体工程师

一般是指从事软体开发的职业，包括软件设计人员、软件架构人员、软件工程管理人员、程序员等一系列岗位。市场缺大概300万人。

Animator 动画制作

动画制作的工作为制作动态影像，并且描绘动画作品中的绘图艺术家。离职率高，所以常会有职业短缺人口的问题。

Home Inspector 验房师

验房师是指受雇主委托，依据该依据的法律、法规等等，借助于相关的专业知识、工具和技能，对竣工并将交付使用或二手的民用建设工程或其装修装饰工程进行监测检验并向雇主提供咨询服务的职业。

Chef 厨师

年代的变化促使现在的年轻人不仅注重文凭，更知道文凭的重要性，所以很少人愿意从学徒做起。纵使现在有学院提供烹饪课程，但是毕业后的他们都会投入大酒店或自己创业。

Construction worker 建筑工人

森美兰建造行署理会长黄振旺曾表示约20年以来在建筑行业面临难以请人的困境，不要说是马来西亚人，就连外籍劳工也非常难请。

Veterinarian 兽医

兽医是给动物治疗疾病的医生。一般会归类为小型动物和大型动物两大派系。我国每年平均需要80名兽医，可是我国只有两所大学提供兽医课程，可说是严缺兽医。

Technicians 技术人员

技术人员指的是泥水匠、木匠、水电工、汽车维修员等的职业。一般常见的技工资格会把技术员分为初级、中级和高级等等，但是现代人都不太爱学习这些所谓“粗工”，导致职业人口短缺。

根据全球汽车产业平台，至2019年10月，马来西亚汽车销量高达 496,000，而去年交通部长指出，大马全国人约3000万人，但交通工具高达2800万辆，由此可见，国民拥车的数量持续性增减，可是汽车维修员却寥寥无几。其实，汽车市场扩大的同时，也开拓了汽车保养与维修的领域。

所谓行行出状元，更何况在职缺最严重的时刻，以上的职业显得难得可贵，更有价值。无论你想转换跑道，或者身为父母的你，应开拓视野，鼓励孩子就读与从事相关的行业。

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