买房与卖房注意 | 5 要素提升房屋价值

文/Meijuan

如今，许多发展商皆绞尽脑汁为新推出的豪宅增加曝光率以吸引群众购买，有能力购买者趋之若鹜；反之，有不少人伤脑筋于如何提升现有房子的价值。无论是购买新豪宅或是想要提升现有房子的价值，该注意什么事项呢？

将房子的窗户升级成三层玻璃窗

升级三层玻璃窗有很多的优势，例如增加安全性、节省电费，以及可以避免吵杂的环境噪音。尤其是在夜深人静的时候，房子外面汽车马达的转动声、汽车关门的砰砰声比较恼人。如果将房子的窗户升级成三层玻璃窗，防噪音的效果会更佳，睡眠质量就会更好。

选择顶级卫浴设备

洗澡是我们日常生活最重要的一环，是一天中最能放松心情的时刻。因此，一个经过精心设计的卫浴空间，一定是功能与美观兼顾的。不同的浴室空间因为大小、方位、格局的不同，设计原则也有所差别，所要考虑的主要有通风、环保、防水等多重问题，在装修前尽量根据空间大小以及户型进行设计。

安装冷热饮用水设备

热水水龙头是繁忙的现代人的厨房的最佳选择。安装后，不仅可以节省时间，而且还可以省水。此外，除了避免水壶可能带来的健康风险外，也可以从此摆脱厨房流理台上的杂物，而这种水龙头美观又充满设计感，也是成为当今销售量增长最快的厨房配件的原因之一。

外部装修

熠熠发光的房屋外表会让买家产生良好的第一印象；破旧的外观只会让房屋成为市场上的“滞销品”。建议将房屋外部、窗户洗刷干净，并评估房屋和围栏是否需要重新油漆。

拍摄房屋照片

万事俱备以后，千万不要忘了给房屋更新几张吸引眼球的专业级照片。如今，几乎所有的挂牌房产信息都会上传到网络进行宣传，这为买家提供了充分的便利。一般上，买家都会因为便捷性地通过照片了解房产的每个细节。照片越漂亮且吸引，房屋便能收到更多的关注，自然会更早收到买家地青睐。

为提升房屋价值，室内设计上可以更为讲究，不管是在展现空间氛围或是实用功能上，审慎地考虑如何增加房屋价值都会是一种很好的投资。