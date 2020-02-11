【新冠肺炎】3大行业不受创

文/ Crine

新冠肺炎疫情爆发至今，除了引起世界各地人心惶惶，许多投资者也对这个新冠状病毒疫情感到焦虑，导致多个国家的市场经济大受冲击，大大影响了股市走向。不过，并非所有行业都受到冲击，有些行业反而因此成了最大受益者。究竟有谁欢喜，有谁忧呢？

受益行业

1- 线上游戏商

根据中信建投发表的报告，腾讯旗下的线上游戏《王者荣耀》在春节期间，用户活跃和使用的时间大幅度提升，这是因为疫情爆发导致许多人即使碰到春节假期都不敢出门，所以花了更长时间在线上游戏。报告指出，该游戏推出的春节活动估计在1月份的总收入超过 90 亿元人民币（约52.75亿令吉）。

2- 胶手套

由于新冠肺炎疫情爆发，市场对胶手套的需求量也大大提升。联唱国际在最近的一份报告指出，2009年 H1N1 流感爆发期间，全球的医用手套消费增长了 17%；他们预计，这次的武汉肺炎疫情将会影响全球各地更加提高卫生保健意识，而这也会提升对胶手套的长期需求。

3- 医用口罩及洗手液

相信很多人（包括小编！）去了很多药妆店、便利店都找不到这两样东西，没错，就是口罩和洗手液！由于新冠肺炎的传染性极高，所以大家都很注重预防被感染，因此大街小巷的口罩和洗手液都被扫清空！（温馨提醒，因为口罩需求量大幅度上升，导致市面上竟然出现了“黑心口罩”，大家购买时记得要选医用口罩才能起到防护效果哦！）

备受冲击的行业

当新冠肺炎爆发后，武汉市就被下令封城，接着许多国家都限制中国游客进入，包括中国也实施了旅游限制。由于中国游客是许多国家旅游业的推手之一，当然就是旅游业及相关行业当他们被限制出入境时，首当其冲被影响的行业，如酒店业、零售业、购物中心、航空公司、甚至是赌场，人流量大幅度下降。就拿香港和上海迪士尼乐园做例子，根据迪士尼的估计，若疫情继续冲击，这两座迪士尼乐园的次季收入预计将会损失1.75亿美元（约7.21亿令吉）。

虽然新冠肺炎爆发至今，确诊人数不断上升而导致民众愈加焦虑，进而影响了市场经济的走向。不过，根据过往 SARS 非典型肺炎的情形，以上受影响的行业都是暂时性的，但是这就取决于疫情能在多久时间内受到控制。

无论如何，在这段期间，我们要更多加注重清洁和卫生，防范于未然最重要！