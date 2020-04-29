第四阶段行管令 | 可允带1家人陪伴外出购物

行动管制令期间，政府的条例是“一车一人”，若出外购买生活必需品，除非有合理的理由，否则出门购物的人民不能有同伴随行。根据报道，政府即日起放宽条例，允许在一名家人陪伴下，出外前往住家的10公里内购买食物丶生活必需品丶药物或营养补充品。这项新的颁布令阐明，第四阶段的行管令有效期是从4月29日至5月12日。

卫生部长拿督斯里阿汉峇峇是于4月28日根据传染病预防及管制条例（疫区内的措施）签发颁布令，昨日在宪报上颁布。任何人如果有需要前往其他地区，必须有“特殊及特定的理由”，必须先获得其住家邻近警察局的警察所发出的书面批准文件。新的条例也指出，人民出门仅限於提供或运送服务丶日常用品丶药物或营养补充品；前往看病或接受医药服务；或进行任何与基本服务有关的工作。

行管令期间的基本服务仍维持在15项，包括

-食物服务

-医药服务（如营养补充品）

-水供丶能源丶

-保安及防卫

-垃圾和公共清洁管理丶排污丶

-海丶陆丶空交通服务

-港口丶机场和机场服务，包括装卸，货物装卸以及商品存储

-通讯和网络

-银行与金融

-电子商务

-燃料和润滑油的生产丶精炼丶储存丶供应和分配

-酒店与住宿

-任何获得部长批准的工作丶工业和商业以及运输。若欲知更多有关批准营运企业详情，请点击这里

资讯来源：Malaysiakini