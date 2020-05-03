盘点5位韩团偶像出身，成功转型成演员的女艺人

文/KahYan

当你在追韩剧时，你觉得她们是演技派的大美女，或许你不知道的是，以下这5位曾经是知名女团成员之一哦！

【Suzy】

2010年以 Miss A 出道，同年她出演第一部电视剧《Dream High》。Miss A 当红时期，Suzy 持续出演多部韩剧和电影。2012年的电影《建筑学概论》让 Suzy 获封「国民初恋」。她拍过的大热韩剧有《Big》、《九家之书》、《任意依恋》、《当你沉睡时》、《VOGABOND》等，演技开始备受肯定。

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【权娜拉】

朴叙俊在《梨泰院 Class》的最美初恋「秀雅」可是女团 Hello Venus 出身。权娜拉能唱、能跳，拥有迷人的外表及火辣的身材，是团内的门面担当。女团时期已经开始演戏，在去年退团后正式转型为演员，她出演过《拜托了，机长》、《致亲爱的法官大人》、《我的大叔》、《监狱医生》等。她在《梨泰院 Class》的演出获得肯定，绝对是韩剧新生代的潜力股！

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【尹恩惠】

尹恩惠在1999年以女团始祖之一 Baby V.O.X 出道，2005年退团后正式开启演员之路。第一部演出的韩剧《宫》让她一炮而红，随后的《咖啡王子1号店》让她的演员生涯攀升高峰。她的演出作品有《拜托小姐》、《个人取向》、《想你》、《心动警报》等。尤其在《想你》的演技更是大受好评，当时许多剧迷每一集都跟着尹恩惠一起哭惨啊～

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【秀英】

秀英当年可是风靡全球的顶级女团少女时代成员，以多首洗脑名歌和大长腿征服无数少男少女～秀英在少女时代时期曾客串多部韩剧，2013在《恋爱操作团：大鼻子情圣》第一次演出女主角后开启她的演戏之路。她演出过《我人生的春天》、《有可能知道的人》、《摆饭桌的男人》等。2017年离开 SM 后开始专注演员事业。近年来，秀英的演技可说是越来越成熟了。

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【Uie】

还记得《原来是美男》中的「国民妖精」Uie 吗？她是 After School 第二期成员，女团时期已经开始演出多部韩剧，如《田禹治》、《黄金彩虹》、《结婚契约》、《Manhole：梦游仙境的奉弼》等。 Uie 聚颜值、身材和演技一身，2017年从 After School 毕业后，继续以演员的身份活跃中～

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