【0基础学习语言App】日语、韩语、英语全都有

大家看了日剧、韩剧以后，是不是也很想要学会外语，将来要是能够遇上Oppa或者Kawaii的妹子，也能够搭上闲聊两句。其实只要有心学习，学习新语言一点都不难！马上就给大家推荐几款超实用的语言学习 App。

#韩语教学App

韩语除了可以透过狂K韩剧学习外，透过App自习也可以事半功倍！以下8款App能够针对学习语言中遇到的各种瓶颈，并给予帮助，非常管用哦！

Naver词典：线上迅速翻译帮你找到你想要的韩国词汇，想到什么就学什么！这样才能够让你在把日常对话中所要用到的词语全都学会。

韩语发音表：韩语其实和中文一样，一样可以透过拼音去学习。想要全面掌握好韩语，首先是要把韩语基础部分的发音学好，就能够进步神速啦！



韩语单词天天记：学会新语言绝对不是一朝一夕的事情，需要每天反复的练习才能精通，只要每天定时学会几个韩语单词，积少成多以后就能够说出完整的句子啦！

B站：B站就好比我们的YouTube，上面有很多专业的韩语站主会透过视频教大家说韩语，如果想要透过生动有趣的韩语教学影片学习，不妨到B站上溜达吧！

其余App：Hello Talk、韩语U学院、韩语新概念、Korlink



#英语教学App

英语被视为广泛使用的国际语言，学好了英语后，对你在职场或学习上有莫大的帮助的。如果英语基础没打好，其实现在开始学习也不迟。

BBC学英语：在求学时期，老师都常常叫我们阅读英文报章学习语言，因为一般上媒体的语法用词都是规范的。那么想要学号英语，可以透过BBC学英语的这个App，一起透过英国最具权威的新闻社BBC的素材中学习英文吧！

每日英语听力：马来西亚的高等教育文凭STPM中，有一项的考试叫做MUET，其实就是要测试学生们在英文上的听力和沟通，想要在一门语言上对打如流，其实听懂对方的表达，抓重点也非常重要。而这一款的App就是针对这一点所开发的~

英语演讲：想要学英语除了可以追美剧之外，不如透过App多听一些演讲吧。除了可以让你学习语言，还能够增旷你的世界观，透过正能量的演讲让自己进步。

其余App：英语流利说、扇贝单词、网易有道词典、新英语900句、英语趣配音、VOA常速英语

#日语教学App

看了日剧以后，开始对日语有兴趣的朋友其实大可以省下报读日语班的费用，生在网络发达的时代，就要善用网络资源学习。下列这一几款的App绝对可以让你省时又省钱。

日语50音图: 学好中文就先得掌握好拼音，那么想学好日语的入门就是掌握好日语的50音图，透过这一款的App，就能轻松学会啦！

语法酷：日语当中的语法非常多变化，不一样的辈份和情况都要使用不一样的语法，透过这个App可任意让你快速掌握日语语法中的奥妙之处。

简明日语：简明日语是一款学习日语单词和简单句子的App，如果你学习日语只为了想将来到日本会一些基本的沟通的话，那么这一款的App已经足够你学习了~

其余App：MojiN5、Moji辞书、Japan Radio、最最日语、沪江开心词场、第一弹