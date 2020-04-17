【摄影教学】4 款Instagram 美食拍摄技巧和构图

大家在刷着Instagram的时候，是不是总是好奇别人是怎样可以把食物拍得那么好看，看起来都口水直流，而你却换了很多个角度却依然拍不出一张可以po的照片。其实美食照和自拍有很大的分别，当中也有特定的黄金法则，就让Chapters把当中的秘密告诉你吧！

【3/4斜拍 – 适于平面，追求细节】

要教大家的第一个角度是3/4斜拍，这一个角度的照片适合扁平表面，并且有丰富细节的食物，好比如拉花咖啡，汉堡等。如果是像尖锥型的冰沙或者水瓶就不适合这一个角度的拍摄。另外在照片的构图上，大家可以把人物加入到里面，会让整个画面看起来更加丰富~



【45度斜 – 基本款、简易操作】

这是一个我们最常使用的拍摄角度，会给别人一种在桌子上平行看食物的感觉。如果大家想在构图上呈现简约的风格，可以尝试使用45度配上偏离中央构图的方法。简单来说，就是不要把主要的食物放在照片的正中央，可以稍微的偏左或偏右。这一种的角度可以说是0失误，一般的食谱拍摄都会使用这个角度。



【平行角度 – 适于偏厚度食物】

平时角度适合一些比较有厚度的食物，好比如说汉堡、三文治、蛋糕等。这一种角度可以清楚地看到食物横切面的所有细节，把食物最好看的一面呈现在照片上。另外，这一个角度的拍摄可以配上悬浮、撒粉、水花的动作，可以让整体照片看起来更加生动哦！

【90度俯拍 – 适于一整桌菜肴】

90度俯拍（flatray）是现在网红比较常使用的一个拍摄角度，适合用于一整桌子的菜肴，需要呈现出多样食物的时候。一般上大家使用的构图都是O字的构图，就是把一些主要的食物放在中间然后把配菜和其他主食围绕在旁边。可是，现在要教给大家的是比较少用到的S字构图法，大家不妨把镜头打直，把主菜放在一条S字的线条上，这样看起来照片会更加简洁又好看！例子看下图~

