Mamba Forever！Kobe Bryant 的胜者思维

文/Meijuan

41岁的NBA传奇球星Kobe Bryant和13岁的二女儿Gianna Bryant在搭乘私人飞机前往篮球赛的途中，发生坠机意外，机上乘客全数罹难，也让这个世界再度失去一位篮球巨人和一位未来之星。

他们的离世震惊各界，全球体坛和演艺圈皆以自己的方式表示哀痛，更有大批粉丝涌进Kobe Bryant的社群平台献上哀悼之意。看到平时不在关注篮球新闻的朋友都在纷纷对这则震惊的消息表示无言以对甚至绝望时，可想而知Kobe 的知名度有多高，即便没有投入他每一次的赛事，我们也能通过男生之间的谈话或是男朋友也是他的球迷而间接建立了对Kobe 的伟人印象。

现在让我们一起细数那些 Kobe 教会我们的「曼巴精神」吧：

#我不当第二个Micahel Jordan

能被大家誉为Jordan的接班人，是极大的肯定，但Kobe却很反感，他尊重前辈、模仿前辈，但他不当第二个Micahel Jordan，他只想要创造属于自己的传奇！如今这个世上，Kobe跟Jordan一样，不相同，且无法复制，他们都是独一无二！

#每一个决定都会伴随着牺牲

事实上每一件你所做的东西都要付出代价来索取。若你想要成为某个领域的佼佼者，伴随选择而来的牺牲就是陪伴家人的时间、与朋友一起出去玩的时光。无论是什么，做决定的同时总会伴来牺牲。

#没有什么能够阻扰我上场

我曾在比赛时受伤，不管是我的手骨折、肩膀撕裂、脚踝扭伤，或是划破嘴唇，我从不曾因为这些原因而缺席任何一场比赛！

#成为LEGEND的坚持

我选择背号24的意思就是24小时，我希望把我所有的精力毫无保留地投入篮球。若是不能全心全意地投入其中，我就不是Kobe，24便我的最佳代号。

#偏执但享受

偏执狂往往都是完美主义者，曾经为了成为全美第一高中生，每天计画投中1000球，不完成不回家，而这样的习惯延续至NBA，季后赛湖人被打出局，队友都准备着难得的假日，而Kobe却立即就地开始练习投球，只因为那晚他投丢了一个关键球：“我现在做的事，就是为了追求完美！”

#比死亡更恐怖的是你先放弃你自己

若你在这个当下决定放弃，便是你亲手将胜利拱手让人的时刻。成功是来自不断地努力和持之以恒的毅力，没有借口！因此，我与懒惰的人没有共同点，他们总是在抱怨自己无法成功，整天怨天尤人。

# 别总是在意别人的看法而给自己定格

人们总是在取胜的关键失去信心，害怕做不好会成为大家的笑柄​​。没到关键时刻，千万不要感到压力也不要害怕失败，就按照平时训练的水准发挥，并且尽全力做到最好，你竭心尽力的过程一定能让你坦然接受所有结果。

#拥抱且接受自己

当人们说这件事不可能达成、这梦想不可能实现，那你不如尝试改变自己。我们都有自我怀疑的时候，不要去否认它，也不需要屈服于它，要学会拥抱且接受它。

#同理心是致胜关键

我愿意做任何能够赢得比赛的事，无论是坐在板凳上拧毛巾、递茶水给队友，亦或是投出致胜的那一球！人必须有同理心，如果你能对队友产生同理心，你们便能为共同的目标一起努力，这就是成功致胜的关键。

#曾经我习惯凌晨四点，退役后我习惯凌晨三点

谁愿意凌晨4点起床工作？这就是把计画养成习惯的自律性格，生涯中无论是赛季中，还是休赛期，Kobe都保持着凌晨4点开工的习惯，但最为变态的是，退役不代表懈怠，自从踏进商界之后，他的努力吓傻了投资合伙人，合伙人雷普尔曾分享了故事：“我好几次凌晨3点给他发去短信，几乎全是秒回，后来我才知道，每天凌晨3点他就开始工作了，难以置信！”

对许多熟悉篮球赛事或是熟悉Kobe Bryant的人而言，当看到网络上的资料显示Kobe的出生日期旁，加上了死亡日期，心内仍是有隐隐的伤痛。在Kobe受伤时，我们心痛；在Kobe退役时，我们含泪但祝福；到Kobe离开我们时，感受到的这是一个永远不能痊愈的伤处。