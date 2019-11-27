7个教你主宰自己命运的法则

文/Meijuan

最近节日多，与朋友碰面聚会聊天的机会也多，看到好多女生朋友或她们的女性友人，通常是三十岁左右，时髦的小洋装打扮，加上当季的名牌包，搭上一双亮眼高跟鞋，最后再配上一些画龙点晴的小饰品，性感又得体的宴会妆让人想不多看一眼都难。

但是酒过三旬，眼前的场景大大转变，原本应该是人人簇拥的 party queen，忽然变成走路跌撞、大声喧闹，妆都哭花的醉女。这时候，原本很开心地分享会，就会变成抱怨大会：“我恨圣诞节，每次都是不好的回忆”、“为什么我爱的都不爱我，不爱的一直来”、 “为什么老板都看不见我的努力”、“为什么她老是抢走我的功劳”等。

原来，让她们喝醉的，不是酒精，是她们的际遇。

铁锤还是钉子？

经过几次，内心终于有了一个总结：我们出生的家庭、我们接受的教育或者没有接受的教育、我们卑微的出身背景，都不能决定我们最终在生活中的地位。我们选择用什么方式来对待这些困难，决定了我们长期事业的成功程度。

下面是7条法则，希望大家能够主宰自己的命运，而不是人生的过客：

每天早上提醒自己，你在主宰自己的命运。

你是否在加紧争取新的工作、创造或晋升？或者你没有采取行动，坐等好运降临？没有成功会自动送上门来，也没有幸福会自动降临到一个人身上。这个世界上所有美好的东西都需要我们主动去争取：婚姻、财富、快乐、健康、友谊、学习、机会、工作如此。惟有那些主动出击、善于创造机会和把握机会的人，才有可能从最平淡无奇的生活中找到一丝机会，用积极的行动改变自己的处境，使自己的人生之船到达理想的彼岸。

态度决定高度，而不是天赋

如果你满足与眼前，你会永远没有进步；如果你半途而废只会收获为数不多的惊喜；唯有不断进取、永无止境的追求自己的梦想，才会看到最美的风光。如果你抱着错误的态度，聪明才智、名校学历和一连串知名公司的工作履历都毫无意义。

坚定不移地保持乐观

有人说，没有金钱何来品味？没有物质何来快乐？可实际生活中，多数人生活在平凡里，还有部分人生活在贫困中。我们只有学会放松心态乐观地面对一切，如此才可以真正优雅地生活。没有一颗乐观、积极、放松的心，无论拥有再多也无法优雅地生活。

表现谦虚，听取他人意见

在崇尚个性张扬的今天，“谦虚等于进步”的老话已经被大多数人遗忘了。尤其是在竞争激烈的职场，人们更是极尽张扬之能事，许多人已不知谦虚为何物。骄兵必败，成功的人了解自身的长处和短处，并且善于倾听意见，再进行冷静的分析，因此并不影响他的独立人格。

失败并不可怕

要取得成功，必须进行多方面的尝试，并且懂得巧妙处理所承担的风险。一众成功人士中，他们都不会不顾后果地承担风险，且还会竭尽所能来尽量减少他们前进道路上的风险。他们总是能从失败中汲取教训，这样做通常为他们以后的成功奠定了基础。

坚持不懈

当你身处逆境时，不要灰心丧气。如果你能在悲伤的时光里看到希望，那么希望终将来临，今后的成功会更加美好。只要坚持不懈，把过程做到问心无愧，好的结果往往是水到渠成。

要成为铁锤，不一定要自己当老板

可以通过在知名集团或其他大公司工作实现自己的最终目标。关键在于要清楚自己想要往何处发展，如何才能充分利用你现在的条件。

在这个物欲横流的时代，不随波逐流的人生，有多艰辛就有多快乐。人应该掌控自己的命运，不能像河里的石头一样，滚到哪里是哪里。来到年尾，好好思考新一年的自己究竟要当一个随波逐流的看客，还是主宰自己命运的强者？