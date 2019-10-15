5 位 Disney真人版皇后，哪个最坏最抢镜？

文/Char

Disney近年致力于将传统卡通片变为真人电影，虽然电影的主角人选自然大受关注，其实电影里的奸角也是一大亮点所在呢！要说以下Disney真人版电影里的“坏皇后”可真是坏得抢镜，让人又爱又恨，你一定认同吧！

《Maleficent》黑魔后：Angelina Jolie

《Maleficent》第一集和第二集都是改编自Disney卡通《睡公主》，由Angelina Jolie饰演心肠歹毒的“黑魔后”Maleficent。自电影第一集起，Maleficent就被誉为全球最美丽又性感的Disney奸角，所以众望所归第二集继续担正！

《Alice In Wonderland》Red Queen：Helena Bonham Carter

说起Disney坏皇后，《Alice In Wonderland》的Red Queen一定榜上有名。你一定记得，满是喜感、头大身小的Red Queen喊着“Off with their heads”的经典场景吧！Red Queen的性格浓烈如酒，常说要砍掉人们的脑袋，相信她的恶行在不少人心中都占一席位。

《Snow white and the Huntsman》Ravenna：Charlize Theron

以《白雪公主》为蓝本改编的《Snow white and the Huntsman》在2012年上映时让人惊喜，除了剧情反传统外，坏皇后找来冷艳美人Charlize Theron饰演，邪恶的皇后心情起伏很大，时而平静、时而疯癫，她都演得恰到好处。

《Mirror Mirror》黑心皇后：Julia Roberts

经典童话故事《白雪公主》于2012年被拍成真人电影《Mirror Mirror》，白雪公主是Lily Collins；而黑心皇后绝对需由一线女演员扮演，Julia Roberts就把毒皇后的奸狡、阴险、恶毒发挥得淋漓尽致，让人恨得牙痒痒，怎么都忘不了。

《The Chronicle of Narnia》The White Witch：Tilda Swinton

《The Chronicles of Narnia》系列相信是很多人的童年回忆。当中Tilda Swinton饰演的坏人白女巫魔法强大，并让Narnia长年冰封在寒冬中，更可随意把任何生物变成石像或奴役他们。她那让人心寒的眼神、无法无边的法力，你一定印象深刻吧！

以上所讲的狠角色，哪个是演得最让你印象最深刻，坏得又爱又恨的呢？