3 分钟认识 艺术系美男——田士广

各位看了Netflix原创影集《彼岸之嫁》吗？这部剧集除了场景、服装让人印象深刻之外，饰演“鬼少爷”的天青少爷让人眼前一亮，不少观众，看完后都直呼太迟认识他了！现在就让Y姐，带你们 3 分钟认识这位艺术系美男 — 田士广。

#田士广基本资料

国籍： 马来西亚（拥有台湾永久居留证）

出生日期： 1986年7月4日

年龄： 34（2020年）

教育程度： 国立台北艺术大学戏剧学系

#成长经历

“默默耕耘的人，必定会有收获的一天”

田士广家里排名老三，从小非常叛逆，并且常被学校记过；相反的哥哥是一名模范生，所以让他在成长过程里出现过困惑、迷失的状态。而后，跟随哥哥留学的脚步，踏上离乡背井之路，远赴台湾求学。

喜爱音乐的他，抱着从马来西亚带来的吉他，在台湾餐厅当驻唱歌手，虽然收入不稳定，但是内心却异常的快乐。他曾受访表示：“就算当时收入不稳定，但是可以做自己喜欢的事，可以用音乐来生活，还是觉得很幸福了。”

演艺圈这条路崎岖不平，即使外型高冷帅气，也无法确保他演艺之路顺畅无阻。他曾在地下街演唱，全天只赚了600元台币（约马币100）；试镜也经常历经挫败，演艺事业一度喊卡；但他保持自己的信念，换个角度思考，不会钻牛角频频执着于为何选上得不是自己，而是放宽心，去祝福所有选上的人。

经历了不少挫败，他在试镜《彼岸之嫁》格外小心，却差点让他错失了机会。坚持不放弃的田士广，再次为自己争取机会，最终成功的以林天青角色，俘虏了不少女人的心。

#回马拍摄

在外流荡许久，他坦言自己没多余钱购买机票，春节又得发红包，就觉得再等等，等钱财松动一些，没想到。。。这一等就等了6年。《彼岸之嫁》拍摄场景落在马来西亚，时隔6年，田士广终于回乡拍摄。据悉当拍摄完需回台之时，不擅长感情表达地妈妈送别拥抱时刻，吐出了一段话：“妈妈老了，下次别隔了这么久才回来”，这让他眼泪立刻决堤。

“我的老师说过，就算明天要死了，今天也要学习。我会努力去学习去服务别人。”——田士广

田士广除了演戏、唱歌、吉他之外，还会瑜伽。因此当他在事业遇到瓶颈的时候，就会透过瑜伽纾压。与此同时，还会在教课的时候认识更多人，听到更多故事，可增加自己表演的经验。此外，为了演好《彼岸之嫁》的角色，他看了将近30部电影，只为了揣摩角色的心理状态，让自己的演出更为投入。

“我宁愿死在我要前往的路上，我也不要停在原地。我觉得时间很重要，人生就是一个个过程，你的选择，你决定做什么，远比你得到什么还重要。”——田士广

#演艺作品

田士广出道8年，参与过不少作品：

2012 | 朝阳科技毕业作品《困犬的告別stray》

2016 | 电视剧《我的老师叫小贺》

2017 | 昆山科技毕业作品《夜行列车》

2017 | 电影《52 Hz I Love You》

2020 | Netflix 《彼岸之嫁》

#MV作品

《陪伴者》刘若英

《失语者》蔡健雅

《我会一直想你》郭美美

《我爱的人不爱我》张智成

《偏爱》曾沛慈

#同场加映

2020 | 同志喜剧短片《偷一段幸福》

“幸福选择题五部曲”系列短片《偷一段幸福》，找来刚新婚不久的邵翔与田士广配对饰演一对同志情侣。这部短剧的看点落在，两人会有一场令人害羞的激烈吻戏！根据报导，在拍摄吻戏时，融入角色的两人，还情不自禁的伸了舌头。

期待田士广未来会参与更多的电影与音乐作品，让我们能看见默默耕耘许久的他，绽放光芒，展翅高飞至另一个舞台。