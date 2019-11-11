3个假掰减塑行为，实际却更不环保

文/Crine

在这个高声呼吁大家响应环保的时代里，许多商家和企业纷纷推出各种 “以环保为理念” 的商品。这些看似是为了减少塑料品所制造的污染而开发的用品，实际上，真的能帮助减少环境污染吗？来看看以下5个假掰的减塑行为，你中了几个？

假掰减塑1：更不环保的不锈钢、玻璃制、矽胶吸管

因为一则海龟的鼻头被插入吸管的新闻，而引起各方呼吁减少使用塑料吸管。于是，很多餐厅、饮料店、快餐店都开始实行不提供塑料吸管，目的是为环保出一份力；与此同时，许多商家及企业看到了商机，而推出各种不锈钢、玻璃、矽胶、钛金属等材质的可循环使用吸管。

但其实，制造这些吸管所产生的碳排放量比制造塑料吸管的还要高，而且能否回收也是个疑虑。所以啊，购买所谓的“环保吸管”，其实一点也不环保！但是，如果你已经有一套不锈钢、玻璃或其他材质的吸管，那就好好利用它吧！如果想真正达到减塑，其实最直接的方式就是弃用吸管。

假掰减塑2：环保袋就一定环保吗？

为了减少购物时拿的塑料袋，许多店家推出各种自家品牌的环保袋、不织布提袋等，让消费者购物时可再加购环保袋，以达到所谓的“环保“举动。结果，储藏室里的环保袋越堆越多，你又会多久重复使用环保袋呢？

环保袋的材质其实也是另一种塑胶，而且经过染料客制化后更无法被回收。不过，很多人误以为环保袋属环保材质，也许就会随意丢弃，但殊不知，环保袋并不是天然布料，因此过了千年也不可能被分解。所以，大家要好好利用家里的环保袋，在包包里放一个、在车里放几个，那么，随时想要买东西时就不担心找不到环保袋了哦！

假掰减塑3：只使用 “可生物降解“的塑料品

“可生物降解“是近来比较流行的新名词，这个看似可帮助减少环境塑料污染的新转机，但这种物质真正能达到减塑效果吗？市面上有很多标签 “可生物降解“ 的塑料产品，其实是在工业堆肥条件下才能降解，并非在自然条件下。这是因为，这类型产品中可能含有增强生物降解的添加剂及石油化学肥料，而且只能部分降解而已。

要真正减少环境中的塑料垃圾，其实不能只依靠 “可生物降解“ 的塑料制品，毕竟我们丢弃塑料品的时间比降解的速度快好几十倍，最好的方法就是，自备容器、购物袋、餐具等。

环保举动，人人有责。但要真正了解环保的意义和举动，千万别人云亦云，跟着以上的假掰减塑行为而将所谓的 “环保“ 变相成为“破坏环境“。为了带给下一代依旧美丽的环境，我们能做的就是为环境付出一点绵力，一起加入真正的减塑行为吧！