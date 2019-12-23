24 个旅游冷知识，你中了几项？

“你不飞上天空，你不懂这个天空有多美，世界有多大”，当你开始踏入旅游这条道路，就会逐渐开始上瘾。那么爱旅行的你，就一同来揭开以下这24个旅游冷知识，保证你会默默的觉得太准了！

搭飞机的时刻

1.第一次坐飞机的人，基本都想坐“靠窗”的位置。

2.在飞机起飞时，会偷偷祈祷自己平安着陆。（姐我默默中枪）

3.几乎每个乘客都拍摄过“窗外机翼”的照片。

4.上厕所冲厕的时候，会在想小便和粪便会去了哪里？

5.会注意空姐和空少，帅不帅/美不美。

旅游时刻

1.国外点餐只会说This one。

2.多数人第一次出国旅行的目的地都是泰国。

3.在旅行途中发现行李带多了。

4.被朋友要求帮忙代购。（默默翻白眼）

5.在沙滩上写过自己或者别人的名字。

6.被家人和朋友追问：“我的手信呢”？

7.肢体语言水平进步了。

8.行程完毕后，都会觉得腿快断了。

住宿时刻

1.进门前会敲门；进门后第一时间会去厕所冲厕。

2.坐上床上试看床的柔软度。

3.退房时会把房间内的免费用品带走。

4.酒店早餐多早都不容许错过。

5.会害怕酒店会有针孔摄录。

旅行时的社交媒体

1.非公共假期旅行时，大多会在社交媒体屏蔽同事。

2.通常会被评论：和谁去的？

3.机票、行李箱、护照是旅行照片里出镜率最高的。

4.期待别人给你点赞，并及时回复评论。

5.照片都精心挑选过才上载。

6.拍照后的大家都立马躲太阳。

旅游是一个让身心灵得到休息的充电方法，也是一个能让我们从中吸取经验的过程。那么一趟旅程的结束，让我们也学会了。。。

1.尝试新的事物

无论是食物、交通、环境等等，你到了一个陌生的国家，都得尝试这一切新的事物。

2.学习与他人交谈

与不同语言的人交谈，必定会是旅程中最好的挑战，更是发挥肢体语言的重要的时刻。

3.在迷失里找寻价值

迷失在陌生的城市里又怎样？到处走走停停看看，在迷失的环境里发现价值所在。

4.你其实并不孤单

你可以在世界各处认识到新朋友；积极参与当地的庆祝活动；简单的认识当地人的生活习惯。

5.难以忘记的人、事、物

周游列国时候，会遇见形形色色的人、事、物。不管是好的或不好的，快乐或伤心，都必定成为你这趟旅程里难以忘记回忆。

喜爱旅游的你们，以上的旅游冷知识，你中了几项呢？姐我默默的中枪了好几项，尤其是“第一次坐飞机的人，基本都想坐“靠窗”的位置”，现在我则会建议大家，如果飞行时间较长的话，坐走廊位置绝对是方便！