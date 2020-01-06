2020 关岛旅游攻略，3 天 2 夜自由行

位于太平洋区的关岛，经历过将近100年战火的洗礼，如今被喻为是浪漫且绝美的海上伊甸园。闭上眼想象着，蔚蓝的天空，挂满如棉花糖的白云；暖暖的微风轻抚过脸庞、脚下踏着温柔细腻的沙滩，眼前望着蓝蓝的大海，就好像填补了你心中那块缺失。

话不多说，现在就为大家整理出游关岛攻略，一起探索这美妙的Vitamin SEA。

1分钟速读 – 关岛旅游指南：

外文名字 The Territory of Guam 所属国家 美国 货币 美金 飞行时间 约12小时（出发地点马来西亚） 签证 无需签证（持有马来西亚护照） 必吃美食 墨西哥卷饼、椰子蟹、查莫洛餐、海鲜奶油饭

最佳旅游时间：3月 至 6月

关岛全年的温度变化不大，最主要分成旱季（11月至5月），雨季（6月-10月）。每一年的3月-6月的气候凉爽，没有颱风，是关岛旅游最佳出游时间。

关岛住宿

不同的季节（一般分为旺季和淡季）酒店的价钱会因此而不同。而关岛的酒店都聚集在Tumon Bay沿海一带，让大家就算在酒店里也能看见蓝蓝的大海。

行程安排

Day 01 -> 情人崖 -> 杜梦湾海滩 -> 幸福蓝星教堂

【情人崖 Two Lovers Point】

情人崖有着一个凄美爱情的传说——西班牙统治时期有一对情侣，遭到女方家长的反对，两人将头发绑在一起后，携手跳下悬崖死去。因此不少情侣来到情人崖，都会在锁头写上两人的名字，锁在崖上，意味着永远不分开。

情人崖上还设了一个观景台与一个象征爱情的钟，据说只要情侣一起敲钟，会相爱到永久。而旁边有一座造型别致的教堂与卡哈美术馆开放让旅客参观，情侣们可以购买恋人纪念币，纪念彼此之间的爱情。

开放时间：7am-7pm

票价：成人3美元（马币约12令吉），6岁以下儿童免费

地理位置：Tumon Bay, Guam

【杜梦湾海滩 Tumon Bay Beach】

杜梦湾海滩是关岛主要的观光地点，全长约4 KM。可以在海滩租个躺椅，手上摇晃着美酒或果汁，好好享受日光浴。另外，在海滩上可以暂且放空思绪，拿起书本翻阅，或是带上耳机享受美妙的音乐；到了傍晚，可以好好欣赏日落的美。

开放时间：全天

票价：无需门票

地理位置：Tumon Bay Beach, Guam

【幸福蓝星教堂 Blue Aster Chapel】

与杜梦湾海滩距离仅353米的Blue Aster Chapel，以爱琴海式的蓝白色，打造希腊浪漫风格教堂。外观看似金字塔，远眺却如扬起风帆的帆船，意味着新人们共同步入新的人生。不少影视制作，都曾来到这座教堂取景如，梁静茹的MV《小手拉打手》、经典偶像剧《恶作剧2吻》、电影版《犀利人妻》等等。

开放时间：全天

票价：无需门票

地理位置：145 Trankiludat St, Tamuning, 96913

Day 02 -> 西班牙广场 -> 圣母玛利亚教堂查 -> 莫洛文化村

【西班牙广场 Plaza de Espana】

了解他人国家的历史，是可算是旅程里的一个使命。西班牙广场是关岛的行政中心，也是当年所留下的总督府，据说在中亭的巧克力屋是当年总督夫人宴客的场所。此外，西班牙广场有个古桥，是当年西班牙时代标志性的桥梁。

开放时间：全天

票价：无需门票

地理位置：Plaza de Espana, Hagåtña, Guam

【查莫洛文化村 Chamorro Village】

据说查莫洛人是最先居住在关岛的土著，他们擅长航海，平日以划船和冲浪为乐，热爱音乐为主。在村庄里，优雅迷人的西班牙风格白色建筑，在阳光的点缀下散发出清新的气息。另外，想挖宝的与买便宜纪念品的朋友们必定得朝圣此地哟！

开放时间：10am – 8pm，周三会有夜市

票价：无需门票

地理位置：153 Marine Corps Dr, Hagåtña, 96910.

圣母玛利亚教堂 Dulce Nombre de Maria Cathedral Basilica

位于西班牙广场旁的圣母玛利亚教堂，是关岛第一座天主教堂（1669年）。这座教堂是当地居民结婚或办理丧事的正式场所。此外，教堂内，设有庄严的神像、精致的雕像，当阳光穿透时，仿佛净化了心灵。

开放时间：星期一与星期五 10am – 4pm ；星期二至星期四 9am – 12pm

票价：无需门票

地理位置：207 Archbishop FC Flores St, Hagåtña, 96910, Guam

Day 03 -> 鱼眼海洋公园 -> 太平洋战争历史公园

鱼眼海洋公园 Fish Eye Marine Park

鱼眼海洋公园里有着200多种鱼类和其他海洋生物，是关岛生态极佳的景点。海底的展望塔，能让旅客们走下10公尺深的海底，以不湿身的姿态，观赏这个美妙的海底世界。公园内有一座连着展望塔的独木桥，另称为情人桥；与心爱的另一伴手牵着手，在情人桥上，感受风掠过的痕迹，浪漫十足。

开放时间：8am – 5pm

票价：12岁以上16美元（马币约66令吉）；6-11岁儿童12美元（马币约50令吉）；5岁以下儿童免费

地理位置：Fish Eye Marine Park, 818 North Marine Corps Drive Piti, Guam 96915.

太平洋战争历史公园 War in the Pacific National Historical Park

于1978年成立的太平洋战争历史公园，是由六处不同地点而组成，分别为Asan、Piti、Agat、Santa Rita地区等等。对于军事遗迹有兴趣的旅客，这边约有1000多英亩的水域保留为纪念公园的一部份，另可以潜水到海底，观赏沉入海底的军事遗迹。

开放时间：8am – 5pm

票价：无需门票

地理位置：135 Murray Blvd. Ste. 100, Hagatna, GU 96910.

另外，附上额外、简单资讯，让你更了解关岛。

1.住宿

关岛酒店多数聚集在杜梦湾(Tumon beach)沿海一带，可以俯瞰环礁湖全景，距离关岛机场也只有几分钟的车程。这一带多数是五星级酒店，旅游网站推荐如 Outrigger Guam Beach Resort、Lotte Hotel Guam、Garden Villa Hotel、Hilton Guam Resort & Spa以及Dusit Thani Guam Resort 等。

2.当地特色商品

出国旅游难免想要买些手信回家，推荐巧克力，价格公道且选择多。除了夏威夷豆巧克力、辣巧克力之外，知名巧克力Godiva价格也超实惠。在这也可购买Pretz饼干，由于各国家有限定口味，至于关岛有椰子口味，只在关岛售卖。

如果你想购买标志性的纪念品，便利商店和商场皆有，但你可以考虑编制物，如摆件、包包等，是关岛本土的查莫洛文化的特色。

以上都是前往关岛时必去的经典景点，看完后似乎闻到温暖阳光夹杂着海水的味道！是不是好想马上订机票来个说走就走的旅行呢？且慢，因为现在Parkson将送你3天2夜免费关岛旅游!

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