2020年新目标 | 任何年纪都该学习的6件事

文/Evelyn

是的，时光飞逝，我们即将迎接新的一年。每到新的一年，心里就会充满了满满的to do list，你是否也已经开始写下2020新年愿望了呢？



保持运动习惯

保持运动习惯，是最基本也是最重要的事。让自己有个健康强壮的身体，这样才有动力去完成你的to do list啊！新的一年，就揪一揪身边的朋友一起报名健身房，参加有氧课程来练出个人鱼线或马甲线，除了让身体保持在最佳状态，也可以借此提高自己的自信心喔！



挑战新的旅行目标

既然是新的一年，除了订下你的旅游清单，当让也要为你的旅程中加入新的挑战。你是否真的试过说走就走的旅行？或者是当上背包客到比较冷门的国家走一回？学习如何玩得像道地人，真实的走进当地的巷弄内，除了体验当地的风土民情，也多认识心朋友。



学会管理财务支出

不想过着提心吊胆的日子，不要成为月光族，最简单的方法就是学习管理自己的财务支出。从1月1号开始，认真的记下每一笔支出。到月尾结算的时候你就会发现，其实多了一些不必要的开销，而且开销数目会特别惊人。所以在耍任性想要花钱的时候，不妨回想一下，你每早都那么辛苦爬起来上班赚来的薪水吧～



学会分配时间

一天只有24小时，人生也才那么短短几十年。都活到这把年纪了，如果你还是无法好好分配时间，就会流失了许多宝贵的时光。学习把时间平均地分配在工作、在玩乐，在家庭等，让2020变成你最充实的一年。



懂得爱人，珍惜身边人

我们的人生就像是列车，有些人上车，就会有些人要下车。无论你遇见了谁，他都是你生命该出现的人，绝非偶然，因为他们一定会教会你一些什么。我们唯一可以做的就是把握当下，珍惜所有的人事物。



自我投资增值

不管男人女人都一样，我们除了脚踏实地上班赚钱，学会投资也是理财方式之一。大家都想要钱赚钱，所以可以学买基金、保险或是定期存款的理财之道。另外个人的能力增值上，可以尝试去学多一项新技能，比如说是学习新语言，或是可以帮助到个人的事业发展的，都可以去尝试，就是不要限制于自己的发展就好。



放过自己

最后一点，也正是我想对自己说的话。也许2019的变化太大，所以每天都把自己逼到绝境，不管是感情上，还是工作上都想要做到十全十美。但很遗憾的，姐姐我就是狠狠的跌了一跤。所以在新的一年，我们都要学会放过自己，学习接纳过去的事，自己的不完美。直到你走在对的道路上，在做对的事情，自然而然你身边的一切都会回到对的轨道上。



我们都期许自己可以再更进步，朝着目标不断地前进。来吧，这个时候就该拿起红酒杯，cheers！敬我们的未来！