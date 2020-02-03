10 位明星不为人知的一技之长

正所谓“身有一技之长，走遍天下都不怕”，有着求学时期的学问，也必定要有一技之长在身上，才能让人生路走起来更为容易。最让大家熟悉且藏有“18般武艺”的艺人当然是王力宏与周杰伦，这两位幸福的奶爸。他们2位都精通超过2个乐器以上，可说是音乐界的才子。

王力宏

周杰伦

那么除了他们2位之外，还有哪些艺人藏有一技之长呢？现在就来个艺人大起底。

设计才子 – 肖战

今年28岁的肖战，毕业于重庆工商大学设计艺术学院。在2016年，以中国男子演唱团体X玖少年团成员身份正式出道。随着电视剧《陈情令》的播出，人气随即高涨不少。会唱会跳又会演的他，居然还是一位设计师。

走红后的他，随即曾经设计的作品也一一被搜索出来。当中，最广为人知的就是价值20万人民币的咖啡LOGO。

此外，以下的公益作品，设计也是非常用心。

书法才子 – 易烊千玺

以TFBOYS组合成员的身份出道，年仅19岁的易烊千玺，近期饰演《少年的你》小北一角，让许多姐姐立马圈粉，眼睛都装满爱心。许多人观赏完《少年的你》后，都给予他很高的评价。没想到，年纪小小的他，写起书法来沉稳大气、遒劲有力，颇有大家风范。

19岁的他书法能有这个水平，并且还会抽时间练字，只能用与生俱来的天赋形容。

绘画才女 – 曲家瑞

说到曲家瑞，大家对她开始有印象大概就是因为《康熙来了》节目吧？她语速快，向往恋爱，性格大喇喇，深受不少观众们的喜爱。毕业于美国哥伦比亚大学艺术研究所硕士的曲家瑞，不仅是一位作家、助理教授、大学老师，更是一位艺术家。

曲家瑞的艺术彰显在绘画上，她的画作不止丰富大家的想象力，更让大家享有视觉盛宴。

业余纹身师 – Margot Robbie

因电影 《Suicide Squad》开始崛起的小丑女Margot Robbie，明年即将踏入30岁。长相甜美中带点凶狠的她，居然是一位业余纹身师。她本人曾经透露，已完成了100个刺青，让《Suicide Squad》一众工作人员都争着想让她在自己身上留下刺青的印记。

专业掷刀者 – Angelina Jolie

Well Well，最近大热的Maleficient，让Angelina Jolie事业更上一层楼。身为专业演员的她，在电影 《Tomb Raider》 练就了好的刀工，也曾在电视台上表演花式刀术，耍刀技术一流。她把刀当成艺术品收藏，就连电影《Mr. & Mrs. Smith》出现过的短刀，也是她的一些收藏品。

翻糖高手 – 蔡依林

作为唱跳性感女神的蔡依林，有着超强的翻糖技术！她凭着自己制作的goddness of underworld蛋糕，获英国Cake International展览组的银奖。而后，又凭梦露翻糖获得金奖。此外，Jolin为了翻糖先学了素描，以增加立体感及对实物的感受力。

摄影师 – 周润发

“为了拍照你可以去周游列国，而且都是在最美的时刻按下快门，别人看到的只是照片的定格，你却享受到了全部的过程。”——周润发

周润发在香港无线电视艺训班时，便开始对摄影感兴趣。1997年，在迎接香港回归的一次大型影展，周润发的姐姐偷拿了他的照片参展，结果其中一幅以西红柿为全景的照片，夺得了三等奖。周润发曾拍摄一张巩俐在片场化妆的照片，成为了他得意之作。

国家运动员 – 郑恺

有“小猎豹”之称的郑恺，是国家二级短跑运动员。在《奔跑吧兄弟》里，像风一样的他，连摄影师都会跟丢。不过他表示距离他国家二级运动员身份已过去很久，所以趁自己底子还在还是赶紧锻炼好身体。

国画大师 – 徐锦江

大家对于徐锦江的印象，可能是三级片男星或是奸角，殊不知徐锦江毕业于广州美术学院，曾师承已故的岭南派国画大师关山月，真的是所谓的名师出高徒。据网络报导，徐锦江有一副名为《虬松劲罗衫湿》的画作，曾被出价高达150万元人民币，但是他却不舍得售卖自己的作品。

全能男神 – 彭于晏

“我就是没有才华，所以才用命拼”，彭于晏一部电影就学上一个新技能，努力的程度就好似用命拼回来。颜值高的他，还集合至少10项技能于一身，叫女孩们怎么会不把他当成全民男友呢？

彭于晏特长多得让你佩服，比如海豚训练师、潜水执照、枪击、巴西柔术、泰拳、脚车运动员、体操、手语、中国武术、冲浪等等。

“人生最棒的感觉，就是你做到别人说你做不到的事”——彭于晏