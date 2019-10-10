10大Pasta种类，别再只会Spaghetti

意大利面是受到大部分人喜爱的西式料理，一般上很多人会直翻为Spaghetti，但其实大家都错了！意大利面理应称作Pasta，Spaghetti只是其一种类。那除了最为平常的Spaghetti之外，以下这几种也是常见的Pasta种类。

Spaghetti 长形意大利面

最传统的意大利面，也是最为普遍的。在意大利面里的基本款，也是属于百搭的，最为常见的煮法是意式番茄红酱（Bolognese）与白酱（Carbonara）。

Angel Hair 天使的发丝

比意大利面更为细一点的面，只需烹饪约2分钟就能享用。由于面条细至如天使的头发，所以就直接取名为Angel Hair。这类的Pasta，不能烹煮过于浓郁口味的酱汁，不然会盖过面的味道。

Fettuccine 意大利面宽面

属于扁形的意大利面，最为常见的煮法是Aglio Olio，也就是用橄榄油翻炒。扁形的意大利面吃起来更为弹性。

Penne 斜管面

两头尖尖，里头空心的Penne再配上外表浅刻纹，更能锁住酱汁的美味。这款意大利面最为常见的煮法是番茄酱料，空心的Penne里头塞满番茄酱料，咬下去，满口都是美味。

Fusilli 螺旋粉

Fusilli看起来就像是放大了的螺丝钉子，所以取名为螺旋粉。其螺旋的形状，能卷起酱料，最常用在制作沙拉上。

Farfalle 蝴蝶结面

跟名字一样有着蝴蝶的形状，只是单看可爱的形状就能引起食欲。Farfalle最适合用在奶油酱汁上或是沙拉上。

Macaroni 通心粉

形状短短，空心与卷曲，在美国广受欢迎的意大利面种类。最常见的煮法是加入大量的Cheese然后焗烤，成为最为普遍的Macaroni and Cheese。

Lasagne 千层面

一片片的面，一层叠一层，中间加上肉馅或酱料，再用焗烤的方式料理而成。丰富的口感，但是热量却会很高。

Orzo 米粒面

这一款Orzo面特别之处是长得与米饭形状一样，想尝试特别的意大利面，建议可以吃下这一款。（在一次误打误撞下，点到了这款意大利面，是个特别的体验，但是姐我只会体验一次，哈哈哈）

Ravioli 饺子面

Ravioli就像方形的饺子，意大利人更多的是放Cheese、火腿或蔬菜当佐料，绝对不是像我们亚洲人放肉馅在里头。饺子面里头的馅料清淡，就得配上浓郁的酱汁来结合成完美的口味。

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