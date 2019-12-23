韩国 Gallup 票选 2019年 最受欢迎电视演员TOP10 | 第一名居然是……

2020年即将来临，韩国 Gallup 从11月8日到28日进行了分层随机抽选，以全国13岁以上，1700名为票选对象，得出了今年最受欢迎的10位电视剧演员。话不多说，现在就来看看你心目中的演员有没有上榜！

TOP 10 （2位并列）《VAGABOND》李升基

《VAGABOND》里的李升基有着跟以往大不相同的痞子形象，可看见他在动作武打戏中下了不少功夫！

TOP 10 （2位并列）《心情好的日子》 崔佛岩

80歲資深演員崔佛岩的演技不容置疑，是不少韩国演员学习的典范。

TOP 9 《皇后的品格》 金守美

除了电视剧之外，金守美前辈也经常出现在韩国的综艺节目上，让不少观众对于她的熟悉度增高不少。

TOP 8 《SKY CASTLE》廉晶雅

廉晶雅饰演的《SKY CASTLE》，深入民心，尤其是剧中犀利的台词，是不少人模范的话语。

TOP 7 《德鲁纳酒店》IU

《德鲁纳酒店》今年的话题热度极高，尤其是IU的演技在此剧里得到了更多人的认证，里头的时尚穿搭，也是今年不少女生模仿的对象。

TOP 5（2位并列） 《经常请吃饭的漂亮姐姐》 丁海寅

丁海寅微微一笑，就立即让你神魂颠倒！今年不少作品的他，人气飙升，演艺之路备受看好。

TOP 5（2位并列）《鬼怪》孔刘

孔刘饰演的《鬼怪》至今为止，还无法被他人超越，有人甚至还对于此剧念念不忘。今年他的电影作品《82年生的金智英》，上映首日就荣登票房冠军，打败许多好莱坞大片。

TOP 4 《男朋友》朴宝剑

刚与孔刘拍完电影《徐福》的朴宝剑当然也在榜上，小清新的脸孔，纯真的笑容，触动不少姐姐的心。

TOP 3 《山茶花开时》高斗心

前辈演员的演技向来都是不容置疑，剧中饰演妈妈的高斗心，演出了一般“妈妈”该有的影子，让不少剧迷直指“好像自己的妈妈”。

TOP 2 《山茶花开时》姜河那

姜河那退伍后的回归作品《山茶花开时》，让他的人气扶摇直升！许多剧迷都大赞他的演技已超越以前的作品。

TOP 1 《山茶花开时》孔晓振

被喻为零失误戏剧女王的孔晓振，每一部饰演过的作品收视率都相当不错。这一次在《山茶花开时》的她，依旧没有意外，成为人人心目中的戏剧女王。

排名 最受欢迎艺人 1 孔晓振 2 姜河那 3 高斗心 4 朴宝剑 5 孔刘 5 丁海寅 7 IU 8 廉晶雅 9 金守美 10 崔佛岩 10 李升基

《山茶花开时》成为了这一次榜单的大赢家，结局篇播映时，更在韩国创下23.8%收视好成绩，刷新纪录！所以可看见《山茶花开时》在韩国大受欢迎。Y姐我还是钟爱排行在TOP 5的孔刘，他所饰演的《鬼怪》在姐心目中依然无法被取代。