鬼怪新娘 | 金高恩：“我相信，每个人都有属于自己的美丽。”

拥有一双让人过目不忘的单眼皮眼睛，可说是金高恩的招牌“武器”。没想到走红后的她，抱着高兴的心情与大家分享她自身的素颜度假照，却成为了大家攻击的点，频频批评说她长得丑、长得像极大妈，还有人甚至用“丑帅”来形容她，因此传出她陷入半年低潮期，安静的沉淀，思考自己的不足。

根据报导，金高恩对此表示：“我是不是太苛责自己了，我学著去安慰、鼓励自己，慢慢地克服了这样的状况。”时间能治愈好伤口，她慢慢地一步一步再走出来，鼓励一众女性：“我相信，每个人都有属于自己的美丽。”

虽然金高恩是非典型的美女，但是她凭着个人的超高演技，还是为自己走出了一条演艺之路，吸引了一大票忠实粉丝。粉丝们还非常支持的表示，只要是金高恩演的剧集，都一定捧场！

【电视剧】

最新作品 |《永远的君主》

在开始宣传《永远的君主》到正式开播，粉丝们包括Y姐在内，都非常期待！因为这是她继《鬼怪》后，出演的电视剧。虽然播出后，还是招来了恶评，表示她与男神李敏镐一点都不搭，完全让人没有心动的感觉。这些评语都是在播出首两集后出现，我建议各位广大的酸民们，不要那么快的下定论，就给机会，继续看下嘛～对不对。

编剧： 金银淑

集数： 16集

主演： 李敏镐、金高恩、禹棹焕、金景南、郑恩彩

《鬼怪》

金高恩因为出演《鬼怪》而广为人知，其名字暂时与鬼怪新娘，脱离不了关系。《鬼怪》剧集，曾刷新tvN金土剧最高收视纪录，并于大结局创下最高收视（已被2020年《爱的迫降》超越）。如果要说观赏完这部剧集的感想，大概就是“生命”永远来不及说再见吧，谁都无法预知下一秒的自己会发生什么事情。

编剧： 金银淑

集数： 16集

主演： 孔刘、李栋旭、金高恩、刘寅娜、陆星材

《奶酪陷阱》

《奶酪陷阱》改编自纯Kki作家的同名网络漫画，是金高恩第一部出演的电视剧。新闻传出，剧集本来是由Miss A的Suzy接演，然而许多原著漫画迷们认为秀智与故事女主角的形象相差极大，而后找上金高恩，但却因拍摄电影无法参与。经过多次调整后，金高恩确认出演，成为她第一部担任女主角的剧集。

编剧： 金南熙

集数： 16集

主演： 朴海镇、金高恩、徐康俊、李圣经、朴旻智、南柱赫

【电影】

《萝莉塔：情陷谬思》

《萝莉塔：情陷谬思》是金高恩大银幕出道作，同时也是一部限制级的电影，是在300位试镜者中受到导演青睐。电影主要讲述一位备受尊敬的高龄诗人与他的侍从门生及一位十七岁高中少女三人之间嫉妒和迷恋的故事。这一部电影作品，让金高恩成功入围14个奖项，而其中就有10项获奖。

导演： 郑址宇

主演： 朴海日、金武烈、金高恩

《怪物》

《怪物》是一部限制级的韩国惊悚电影，剧情讲述了没有人性的杀人魔与失去唯一亲人的疯女人之间充满危险和不安的紧张追击战。而男女主角李民基和金高银不约而同的表示，影片最后场面的拍摄是自己最无法忘记的。金高恩凭着此部电影入围了第50届百想艺术大赏中的，电影部门女子人气赏。

导演： 黄仁浩

主演： 李民基、金高恩、金罗河

《储物柜女孩》

《储物柜女孩》是一部韩国剧情片，剧情讲述了被人遗弃在地铁站10号储物柜的女孩，遇上在“中国城”工作的一个女人后发生的故事。在开拍前，金高恩就前往动作学校，用身体来熟悉打人和被打的感觉，直到可以自由运用身体做出动作，敬业程度让人赞赏。金高恩凭此剧获得第19届富川国际奇幻电影节，最佳女演员特别提名。

导演： 韩俊熙

主演： 金惠秀、金高恩、严泰谷、朴宝剑、高庚杓

近期电影作品 |《愉悦的音乐专辑》

《鬼怪》里饰演女主金高恩初恋男友的丁海寅，在剧中激发男主角孔刘的嫉妒心，因此让大家留有印象深刻。没想到，金高恩与丁海寅两人重逢于《愉悦的音乐专辑》电影，让许多人期待万分。电影讲诉了男女主角经历反反覆覆的错过与重逢后，终于对上了彼此的频率，最终在一起的小清新爱情。

导演： 郑址宇

主演： 金高恩、丁海寅、朴海俊

韩国首部音乐剧电影 | 英雄 （待上映）

电影改编自韩国著名的原创同名音乐剧，讲述朝鲜民族英雄安重根义士的故事。据网络新闻报导，电影将在韩国和拉脱维亚取景，音乐剧主演郑成化，也将继续在电影《英雄》中担任主要角色。

导演： 尹济均

主演： 郑成化、金高恩、罗文姬

一个人的美，来自内心；如你的样貌绝佳，心地却十分恶毒，你认为你的容貌可以维持多久呢？相由心生，一个人的美不该由他人来定义，我们需要的是做我们自己，就像金高恩所说的“比起长相，我更希望成为一名演技被认可的演员，因为我相信，每个人都有属于自己的美丽。”