迎新送旧买沙发，4种材质优缺点大PK

文/Char

农历新年快到了，你的家具是否也准备迎新送旧了？沙发是家里的“门面担当”，会用上好几年的沙发一定要慎选，好沙发的基本需兼具美观、舒适、质感；那么哪一种材质更优呢？

皮质沙发

最简单的区分是天然的动物真皮与人造的仿皮。两者之间的价格落差甚大，购买时可要小心了。

优点：舒适、耐用、易清洁。整体给人豪华、霸气之感，增添客厅的质感。

缺点：长久使用后，内部的油脂会慢慢挥发，沙发也会变硬。

布艺沙发

材料是布的沙发，经过艺术加工的布沙发，可以达到一定的现代感与艺术效果。

优点：风格多元，布的材质还可分成，丝质、绸缎、粗麻等耐磨布料；而花色上，条纹、几何图案、大花图案，款式多不胜数。

缺点：易脏，即使可清洗但很快便出现陈旧感；而长期下来坐垫也很容易塌陷。

藤制沙发

透气性强、凉爽轻巧，无论置于室内或庭园，都有清淡雅致的气息。

优点：有利于环保，藤制家具密实坚固又轻巧坚韧，且有弹性。

缺点：怕热、怕潮，使用藤制沙发要避开高温、暴晒，也要注意防潮哦。

实木沙发

真正的实木沙发价格高昂；市面上的多数由板木结合，只采用了小部分的实木原材料。

优点：与生俱来的天然感及美观；好的实木沙发，使用寿命还可达15至20年。

缺点：易变形、有裂缝，保养起来困难；价格上也较高。

好的沙发可以陪你和家人“地久天长”，看完市面上较常见的皮革、布艺、实木与藤制沙发的这篇文章，希望对正在苦恼沙发选择的你有所帮助咯。