赛事停播没得看 | 6 部Netflix运动纪录片大推荐

文/Evelyn

按照目前疫情日益增长的情况来看，不仅是娱乐产业受到新冠肺炎的影响，就连全球的各大体育赛事几乎都暂停了。电视体育台也因此没有赛事可以播，所以让一些爱看赛事的kaki们生活过得有点煎熬～爱看比赛的观众们，或许可以尝试看看真实的体育纪录片，暂时缓解一下郁闷的情绪喔！今天就先简单地为大家介绍Netflix 上值得一追的运动记录影集，也许还可以借此机会深入了解每个球员以及选手曾经经历过的辛酸故事。

《Losers 铩羽》

《Losers 铩羽》一共分成8个独立篇章，分别有拳击、足球、溜冰、冰壶、马拉松、狗拉雪橇，街头篮球与高尔夫不同领域的运动员。这部纪录片最主要传达给观众的理念是，如何经历过失败后重新站起来。毕竟人生不可能一路顺遂，运动选手的过程也不会一直处于巅峰状态，迎来成功。所以选手们如何面对自己失败后的心境，才是人们需要学习的。

《Becoming Champions 淬炼冠军路》

喜欢足球的千万别错过这一共9集的纪录片，分别讲诉了乌拉圭、义大利、德国、巴西、英格兰、阿根廷、法国、西班牙等曾勇夺世界杯冠军的运动员和国家。在下一届的世界足球赛还没开始前，可以趁这段时间恶补一下冠军国的历史。

《Iverson 艾佛森》

这部纪录片，记录着 NBA 明星Allen Iverson过去坎坷的生活、职业生涯，以及他在篮球界所留下不可磨灭的重要地位，片中回顾了Allen Iverson从小到大的球场内外的人生和很多或坎坷或荣耀的

《Formula 1: Drive to Survive》

除了足球篮球，喜欢看赛车的也不容错过。这部讲述着F1赛车的记录影集，不只是赛车手在大赛前的艰苦训练，还有他们与家人和车队之间的故事。剧集里头还记录着可能发生的车祸与意外，让你在看的时候心脏莫名加速，简单的叙述方式便可以让观众了解赛事的困难与刺激。

《Notorious 康纳麦奎格：恶名远播 》

Conor McGregor是综合格斗的superstar，经过4年的拍摄，透过幕后跟拍呈现这位体坛巨星的真是面貌，独家完整记录了Conor的崛起。从他跌入谷底靠救济金度日，到他多次夺得终极格斗冠军赛（UFC）冠军腰带，或许看了之后会激发你的生活斗志。

《后劲：王建民》

相信大家都对王建民的名字不陌生吧？王建民是台湾职业棒球运动员，位置为投手。由加拿大台裔导演陈惟扬花费四年多时间，和王建民一起飞过美国 21 座城市，纪录了王建民在德州棒球农场苦练的艰辛，热血重返大联盟在皇家队的时期。此外，还贴身采访王建民的太太、小孩、经纪人，以及和王建民共事过的教练与经理。这部纪录片更入围了金马奖的「最佳纪录片」名单。

以上纪录片并不是所有人都有机会接触到的运动，也许在你享受赛事刺激的过程当中，还可以靠这些纪录片更加认识这项运动与选手，体验他们的心路历程得到的深刻感动。

