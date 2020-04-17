语录控：15句书籍文字语录 | 治愈你心灵的缺失

书籍有分许多类型，当中包含生活风格、文学小说、旅行、两性等等，每个人可以依据自己的喜好来选择。俄国图书学家鲁金巴曾提到：“阅读是在别人思想的帮助下，建立起自己的思想。” 所以，空闲时刻多阅读，帮助自己沉淀思绪，建立自身的思想，提高个人脑袋的“知识库存”。

Y姐本身较爱阅读心灵治疗类型的书籍，在此借机与广大的读者们分享来自15本不同书籍的文字，希望恰巧是你正寻找缺失的那一块拼图。

“人际关系里的「刚刚好」，是找出适合自己、恰如其分的条件，让我们这个独一无二的自己，活得更自在，而不是更辛苦。”——《因为这是你的人生》蔡康永

“我们总是努力向着被称赞的方向前进，却没有发现其实我们谁也不是谁的人生复制品。”——《我们生来就不是为了取悦别人》达达令

“让喜欢成为你选择的理由，不用害臊，不必抱歉，这个生命是你的，只有你有权掌控。”——《有一种工作，叫生活》曾彦菁Amazing

“每一个质疑，都是要让自己更坚定。每一次挫折，都隐藏着让自己更好的礼物。”——《再难过，也终会度过》吴若权

“这个世界不需要你的沉默，这个世界不需要你说你很好，当你一点也不好。”——《谁都是带着心碎前行》Cleo Wade

“在负能量爆表的人生路上， 我不活在别人的嘴里！”——《我决定我是谁》钟明轩

“只要不被打倒，坏事，终究是个过期品！”——《别让现在的坏事，赶走未来的好事》艾尔文

“经历失去和悲伤的酸蚀之后，我们仍然可以慢慢地找回流落的自己，与自己久别重逢，和好如初。”——《与自己和好如初》不朽

“没有公主命，就别一身公主病！”——《脱贫比脱单重要》老杨的猫头鹰

“失败真的没有不好；绕路而行，也是一种祝福。”——《看见百分之一的希望》蒋雅淇

“人生已经如此不易，你又何苦为难自己？”——《你的演技不错，尤其是假装快乐》练出马甲线的阿洁

“我们都想简单，但活着活着就复杂了～”——《每日一句正能量》陈辞修

“贱是人性，没有好坏，无关对错。只是如果你一直「允许」自己依照犯贱的人性走，你将永远无法成功，而且还会愈活愈不快乐。”——《人就是贱：暗黑心理学》拉米

“永远把今天当成生命中最好的一天，就日日是好日，天天有蓝天。”——《日日朵朵》朵朵

“这个世界上没有什么天生勇敢的人，我们都是藏在大人世界里，被迫必须勇敢起来的孩子。”——《勇敢的人请小心轻放》艾莉