语录控：《这间公司有够烂！》 18 句贴近职场生活真心话

没日没夜的上班；生活被工作填满；见老板的时间多过家人，累积了这么多职场上的负能量，必定得有抒发的时刻。《这间公司有够烂》仿佛听见了职场人们的心声，打趣的在社交媒体简介上打上“自从一个王八蛋发明了“上班”后，世界不再和平了”（哈哈哈）。此外，《这件公司有多烂》更是写下了许多贴近职场的“真心”话，话不多说，现在就让我们立即进入文字里，看看是否真的道出了我们心中的“烂”职场吧！

#老板真心话系列

老板：“你得空吗？”

老板真心话：谁管你得不得空，老子就是有东西要你做啦！

老板：“你为什么迟到？”

老板真心话：我已经找到原因扣你薪水了。

老板：“公司今年没有赚钱。”

老板真心话：我不用讲你也知道，今年没有花红。

老板：“我们要把公司当作自己的家。”

老板真心话：不要一直计较薪水少，乖乖做工就到了。

老板：“我们要更加努力了！”

老板真心话：帮我赚多多钱，乖乖做工哦。

老板：“不要计较自己付出的多与少。”

老板真心话：不要动不动就要求加薪，我才不会答应你叻。

老板：“你学到的都是你的。”

老板真心话：你为公司赚到的钱，都是我的。

#老板鸟话实录系列

老板：“你们的努力不会白费的，公司是有看到你们付出的。”

老板：“不要太计较；为公司付出一点点，不可以吗？”

老板：“塞车迟到不是理由；明知道塞车，不可以早点出门吗？”

老板：“有什么事比公司重要；真的那么重要，一定要请假吗？”

老板：“你以为公司是你家；说迟到就迟到，说早退就早退。”

老板：“其实公司很透明化的；大家有什么不满的，可以跟我坦白讲。”

老板：“公司对你们不好咩；为什么你们动不动就要讲钱？”

#其他系列

“不知道为什么，放工时间心情突然变好了”

“总是觉得星期五晚上，应该要吃一餐大餐。”

老板的脑

“别提了，我什么都说，就是不说不存在的东西！”

准时放工

“如果别人都没有准时放工，你这个行为就会变成早放工了。。。”