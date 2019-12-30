美国评选2020十大热门职业

文/Char

伴随着就业压力的不断增大，大家对工作的忧患意识也在逐渐增强。很多上班族开始关注自己所在行业近几年的发展情况，那么2020年吃香的行业有哪些呢？

根据美国一家劳工分析企业The U.S. Bureau of Labor Statistics (BLS)的报告，评选出2020年10大热门的高薪职业，分别是：

健康管理师

从事个体或群体健康的监测、分析、评估及健康咨询、指导和危险因素干预等工作的专业人员。目前各国此类专业人士的人才缺口依然非常大。

语言病理学家

是运用医学技术和语言学的方法研究、治疗语言功能紊乱和言语障碍的专家，又称临床语言学专家。

职业理疗师

提供康复理疗指导或帮助的人，“物理疗法”无损伤性且比较安全，对许多病伤均有不同程度的治疗效果。

系统分析师

具有从事计算机应用系统的分析和设计工作能力及业务水平，能指导系统设计师和高级程序员的工作的一族。在软件开发流程中主要从事需求分析、信息系统项目架构设计等。

心理咨询师

随着社会竞争的激烈和人们工作节奏的加快，心理健康问题已成为影响人们身心健康和社会稳定的因素之一。增长最快的三类人才是心理健康顾问、心理健康及药物滥用类社工和婚姻及家庭治疗师。

私人护理师

面临向老龄化社会的改变，增大了护理人才的需求，保健护士和家庭护士也将成为热门人才；就业范畴从病院扩展到社区、家庭等场合，就业岗位及范畴较广泛。

除了以上这6项，其余还包括家庭健康助手、信息安全分析师、风力涡轮机维修技术员、太阳能安装人员等。看来未来热门高薪职业是需要从业者具备一定的天赋，通过自身的努力钻研和特殊的社会培养，才能抵达的职业顶峰。但无论选择什么职业，首先要根据自身的喜好、性格特点及天赋来决定才行哦。