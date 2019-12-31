经典名著舞台剧 改编电影《CATS》| 必听的 5 首歌

由音乐之父Andrew Lloyd Webber经典名著舞台剧改编的《CATS》，电影卡司，星光熠熠，当中包括有James Corden、Judi Dench、Jason Derulo、Taylor Swift、Jennifer Hudson等等。虽有着明星光环加持，但上映至今，负评连连，有网友甚至将其评论为“最怪的电影”。

剧情简介；

Jellicle猫族每年举行一次聚会，所有猫们会在这盛大聚会上挑选一只猫升天堂。形形色色的猫纷纷登场，尽情表现，以歌声和舞蹈来讲述自己的故事，希望能够被选中。最后，当年曾经光彩照人今日却无比肮脏的“魅力猫”以一曲《Memory》打动了所有在场的猫，成为可以升入天堂的猫。

《CATS》电影剧情惨遭恶评，但电影里的歌曲却扣人心弦！Y姐观赏完电影后，想在这里为大家推荐里头必听的 5 首歌曲：

《Jellicle Songs for Jellicle Cats》

电影开始就以这首歌曲介绍所有在Jellicle的猫咪们，可说是整部电影最为主要的歌曲，想象一大班猫咪一同唱出这首歌曲的画面，还蛮惊人的。歌曲不停重复着“Jellicle Songs for Jellicle Cats”，洗脑之余，还让你逃脱不了猫咪的画面。

《The Old Gumbie Cats》—— Rebel Wilson

相信大家对于Rebel Wilson必定不陌生，她是《Pitch Perfect》里的Fat Amy！这首歌曲由她来演唱，添加不少喜感和俏皮成分。电影里头她，是一只贪玩贪吃的大肥猫之余，还养了不少老鼠、蟑螂等等，训练它们唱歌，只为赢取一年一度的盛事。

《Memory》 —— Jennifer Hudson

经典就是经典，无论如何都无法被取代，原因是当这首歌曲响起的时候，就触动了Y姐的心。由Jennifer Hudson所演绎的魅力猫，曾经光彩亮丽的她，后来变成了大家厌恶的肮脏猫咪，最后凭着这首《Memory》唱出了自己的心声，重新得到大家的认可。

《Beautiful Ghosts》—— Francesca Hayward

Y姐最爱这首由Taylor Swift创作Francesca Hayward 所演唱的《Beautiful Ghosts》。值得一提的是，这首歌曲已入围了2020年金球奖最佳原创歌曲。被抛弃的Victoria猫，她渴望得到归属感，期望被人们需要，以清脆动人的声音演绎出了自己的心声。

《Old Deuteronomy》—— Robbie Fairchild

Old Deuteronomy原著角色是一名男性，但是在电影里头换成女性角色，由Judi Dench来饰演。歌曲表达着，Jellicle猫族的核心人物Old Deuteronomy，她备受尊重与敬仰，也是是唯一一只有权力选择谁是一年一度盛事里可以升天堂的猫咪。

以上的 5 首《CATS》电影歌曲，除了是Y姐想推荐给大家之外，也是我本身较爱的曲子。这部电影几乎4分之3都以唱歌的方式带入剧情，非常适合喜爱音乐剧，并愿意聆听音乐多于观赏剧情的朋友们哟！