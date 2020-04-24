盘点当年的 11 位偶像剧一姐

继上次细数了 10 位台湾偶像剧一哥 后，发觉大多网友都钟爱道明寺、江猛、江直树与单俊昊，这4位魅力不减的男神。那么，话不多说的，现在就再次乘搭岁月时光机，回顾 10 位他们的女搭档，看看在你心目中，最喜欢会是她们哪一位吧！

陈乔恩 | 41岁

与小乔、小洁、薇如、馒头、周雳岑、宇婕组成七朵花。

成员仔仔、馒头陆续退出后，她与小乔、小洁、薇如四人形式进行演艺活动。

与明道合演《王子变青蛙》，知名度大大的被打开，至今仍无法被取代。

参与真人秀《女儿们的恋爱》接受了曾伟昌表白，间接认爱。

代表作：《王子变青蛙》、《樱野三加一》、《命中注定我爱你》、《胜女的代价》

近期作品：《独孤皇后》、《人间至味是清欢》、《放弃我，抓紧我》

张韶涵 | 38岁

原本打算成为歌手的张韶涵，先饰演了电视剧《MVP情人》，以演员身份出道。

而后，再度担任《海豚湾恋人》第一女主角。

演唱《海豚湾恋人》原声带《遗失的美好》，终於成功进军歌手。

目前单身；国王曾传出与5566的许孟哲谈恋爱。

代表作：《MVP情人》、《海豚湾恋人》、《爱杀17》、《公主小妹》

近期作品：《寻找爱的冒险》、《碟仙诡谭2》

徐熙媛 | 44岁

大S毕业于华冈艺校戏剧科，以一首《十分钟的恋爱》一炮而红。

与妹妹小s组成ASOS出唱片，而后转战台湾主持界。

《流星花园》杉菜一角，红遍全亚洲。

先后与陈建州、蓝正龙、周渝民交往，在2010年情定汪小菲，育有1男1女。

代表作：《流星花园》、《齐天大圣孙悟空》、《求婚事务所》、《转角 遇到爱》、《泡沫之夏》、《大内密探零零狗》、《未来警察》

近期作品：《超人特攻队2》配音

曾之乔 | 32岁

与刘品言以女子组合Sweety出道。

《紫禁之巅》作为她第一部担任女主角的作品。

与明道合演《爱情魔发师》，打开知名度。

2020年宣布与飞轮海成员辰亦儒结婚。

代表作：《紫禁之巅》、《格斗天王》、《爱情魔发师》、《恶女阿楚》

近期作品：《必娶女人》、《后菜鸟的灿烂时代》、《稍息立正我爱你》、《喜从天降》

杨丞琳 | 36岁

与冷嘉琳、黄小柔、张棋惠，组成团体4 in Love。

组合歌曲《一千零一个愿望》，是当时经典之作。

《流星花园》小优角色，可爱一面深入民心。

主演偶像剧《恶魔在身边》并且演唱片尾曲《暧昧》，成为当时的佳话。

最为大家熟悉的是与小鬼，黄鸿升，有过一段纯纯的恋爱。

2019与歌手李荣浩正式结婚。

代表作：《流星花园》、《爱情白皮书》、《原味的夏天》、《恶魔在身边》、《 换换爱》、《不良笑花》、《爱就宅一起》、《海派甜心》、《醉后决定爱上你》

近期作品：《一见不钟情》、《植剧场－荼蘼》、《前男友不是人》、《红衣小女孩2》、《极光之爱》

林依晨 | 38岁

第一部电视剧作品是《十八岁的约定》，并因此剧走红。

主演《恶作剧之吻》袁湘琴一角，深得大家欢心。

以《恶作剧2吻》、《我可能不会爱你》荣获两座金钟影后。

2014年与台湾商人林于超结婚。

代表作：《十八岁的约定》、《恶作剧之吻》系列、《天外飞仙》、《东方茱丽叶》、 《我可能不会爱你》

近期作品：《兰陵王》、《老男孩》、《小女花不弃》、《234说爱你》、《杜拉拉追婚记》、《打喷嚏》待上映

王心凌 | 38岁

高中就读于华冈艺校。

2003年赴日进行演唱和舞蹈的培训，半年后正式以歌手身份出道。

与5566年出演《西街少年》，打开戏剧之路。

传言介入隋棠与姚元浩，背负小三之名，因恋爱失去所有。于2017年与姚元浩分手。

代表作：《西街少年》、《天国的嫁衣》、《微笑Pasta》、《桃花小妹》、《美乐加油》

近期作品：《幸福选择题》

杨谨华 | 43岁

15岁曾和刘德华合作《冰雨》的一系列MV。

以《白色巨塔》里记者角色，入围金钟奖最佳女配角奖。

与阮经天搭档演出《败犬女王》，成为当时的大热话题之一。

2018年与美籍石油富商Ben结婚。

代表作：《贫穷贵公子》、《雪天使》、《白色巨塔》、《败犬女王》、《锺无艳》

近期作品：《深夜食堂》、《我是顾家男》、《爱的广义相对论－明晚‧空中见》待播

隋棠 | 40岁

以环球亚裔模特大赛，正式出道。

《爱情魔发师》叶可岚角色，让人印象深刻。

演出电视剧《犀利人妻》谢安真一角走红，入围第46届金钟奖戏剧节目女主角奖。

曾与姚元浩交往八年，传言王心凌介入，而分手。

2015年与国财务顾问Tony哥结婚，育有2男1女。

2018年创立个人服饰品牌suitangtang。

代表作：《舞动奇迹》、《天堂来的孩子》、《痞子英雄》、《爱情魔发师》、《偷心大圣PS男》、《犀利人妻》、《犀利人妻最终回：幸福男·不难》

近期作品：《征婚启事》、《长在面包树上的女人》、《长在面包树上的女人》、 《撒娇女人最好命》、《大稻埕》

陈怡蓉 | 41岁

2001年，被何润东相中，签约其当时所属的经纪公司多利安事务所。

主演偶像剧《薰衣草》一举成名；而后凭借电视剧《光阴的故事》，再创高峰。

因饰演《天堂来的孩子》与该剧男主角李威传出绯闻。

2016年宣布与整形医生薛博仁结婚。

代表作：《薰衣草》、《雪地里の星星》、《天堂来的孩子》、《光阴的故事》

近期作品：《滚石爱情故事-成全》、《翻墙的记忆》、《双城故事》

最美丽的天使 许玮伦

于2007年1月28日逝世，享年28岁。

华冈艺校国乐科毕业；淡江大学法国语文学系学士。

因演出7-Eleven超商的电视广告而备受I瞩目。

《流星花园》，客串演出阿香角色；演出《十八岁的约定》正式出道。

2007年1月26日发生车祸，1月28日心跳停止，离开人间，当个美丽的天使。

代表作：《十八岁的约定》、《台球小子》、《安室爱美惠》、《恶男宅急电》、 《想飞》