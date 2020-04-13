【在家做的事】疫情教会我们的 8 件事 – 人生反思

新冠肺炎爆发至今已进入第4个月，每个人现在心里盼望的，必定是希望疫情快点散去，好让我们能够恢复“自由之身”。花开花谢，万叶摇摇欲坠，时间不停止的在走，让我们除了看透人心之外，还教会了我们以下这 8 件事。

（一）在生命面前，人人平等

确诊案例里包含有德国总理Angela Merkel、奥斯卡影帝Tom Hanks、NBA球星Kevin Durant、各个年龄阶层民众等等，他们的身份、性别、职业、职位、国籍、宗教皆不同，在病毒的”眼里“，人人都是平等，人人都有机会被感染，回归到最初的人生道理，生、老、病、死，你我都一样。只要你不好好的坚守防疫，不乖乖依据国家的防疫指示，没人能躲过疫情的摧残。

（二）健康比财富更重要

在疫情还未受控之下，疫苗还未诞生的情况，就算你有再多的钱，都不比健康来得重要。没有一个健康的身体，何能去赚取更多的财富？就算失去了工作，生意，只要身体健康，我们还是有翻身的机会。

（三）珍惜身旁的人

任谁都无法预知，谁在转身说再见后，就再也不见了。疫情一直不断地在提醒着我们珍惜，千万不要等到失去后，才知道后悔的滋味。现在赶紧拿起电话，打给你最挂念的人，告诉他们，“我爱你”。

（四）坚持与耐心

行动管制期间，大部的人只能乖乖地待在家里。一天一天的过去，我们可能还会再面对延长的情况，然而这时候是磨练耐心的好时机。生活总是匆匆，什么都追求快速、效率，往往过于急促而忘了视野也广阔，忘了自己最初的目标。我们学会容忍芝麻绿豆小事，我们学会耐心一步一步前进，更要学会享受磨练的过程。

（五）自由的重要性

平常自由的乘搭地铁或是开车上班，这么简单的日常，却是大家最想念的日子。疫情导致的行动管制，让我们终于清楚了解自由，其实是有多么的重要。

（六）困难总会过去

疫情现在未得到控制，不代表未来不会。只要我们期待、盼望着，疫情总有消失的那一刻。雨后总就会看见彩虹，困难总将会有过去的一天。疫情后，我们人生还是会遇到许多难题，但我们一点要切记，凡事都会过去，只要给时间一点时间，一切都会安好。

（七）不可或缺的基本需求

我们常听见”惜福“，却不懂其中的道理。然而，这段时间我们亲身感受最不可或缺的基本需求，乃是人们常常忽略并身在福中不知福。这个时期，大家都在烦恼该吃什么好或是出门购买日常用品的限制，是不是终于了解，平常就应该学会知足。

（八）吸取教训

这一场导致全球将近200个国家沦陷的疫情，将会永远记录在历史里，成为大家不可再重蹈覆辙的状况。吸取这一次的教训，反思自己的行为，一起携手耐心等到疫情消失的那刻。

2020年至今，历经了无数伤痛。从澳洲大火、篮球巨星Kobe坠机身亡、新冠肺炎爆发、刘真老师病逝、全球死亡人数逼近4万2等等，都让大家好想unistall再install，希望2020年再次重新出发。

时间就是如此的残酷，任何的事情发生了就是历史，没有时光机可回到过去，更没有办法再回到从前重新开始。可是现在的我们能做到的是，昂头往前走。我们必须勇敢面对眼前一切，共同承担、更正、修复，为了就是咱们和下一代可以拥抱更美好的未来。

最后，人类啊！醒醒吧！本是同根生，相煎何太急，我们一起住在这个星球，就甭再分你我，为彼此着想，少点争执、争夺、伤害，多点珍惜、爱护。此时此刻，我们一起齐心抗疫，让下半年来个大逆转，完美结束2020年。

人总该向前走；

我们一起加油；

待疫情结束后，再与世界重修美好。