疫情、限制令后，改变人类的 12 种行为

新冠肺炎爆发至今已踏入第4个月，全球沦陷的国家超过200个，确诊人数直飙180万。大马的行动管制也踏入了第三个阶段当中～根据新闻报道，世贸组织WTO最新报告显示，因新冠肺炎导致期限不一的行动管制令，将使今年全球国内生产生总值（gross domestic product 简称GDP）萎缩2.5%至8.8%。

除此之外，新闻报导里也指出经济学人智库发表的报告称，预期疫情爆发将令今年全球经济收缩2.5%，较环球金融危机时的情况更差。然而，除了经济产值有所变动，我们行为也不知不觉也跟着改变，美国家庭月刊《Reader’s Digest》对于新冠肺炎未来散去后，预测了会改变人类日常生活习惯的 8 种行为。

（一）公共场合安置手部消毒液

一场疫情让大家知道，手部传染细菌的危险性，所以未来的公共场合如餐厅、大众交通、购物商场、宗教场所等等，都可能会安置手部消毒液，以防细菌再次侵袭。

（二）打招呼不再握手

人与人之间首次见面，会以握手打招呼，外国甚至会有亲吻脸颊的举动，在未来疫情消失后，人们对于安全距离的防范意识提高，可能不再会有碰触的举动，或更改成挥挥手的放心上的打招呼方式。

（三）找寻替代“按钮”方式

电梯的按钮可说是“细菌的温床”，根据新闻报道，某韩国公务员，只是跟邻居共乘电梯，短短1分钟内的时间就不幸感染新冠肺炎。对此，大韩医学会主席表示，电梯内是狭窄空间，很难保持超过2公尺的安全距离，可能还是会透过微小的飞沫侵入肺部，也可能是碰触到按钮上残留的病毒而感染。所以，未来可能必须时刻记得消毒电梯按钮，会找寻替代方式。

（四）养成勤洗手的好习惯

勤劳洗手本来都是人们应该做的事情，但是却不是所有人有着这样的意识。借着这个疫情的发生，人们终于了解勤洗手的重要性，并且将来也会养成勤洗手的好习惯。

（五）自助食物会消失

每个人的卫生意识提高后，会认为自助式的食物接触的人群较多，换句话来说，就是每个人都会有机会碰触食物。你无法清楚知道，他究竟是用手拿食物或是利用餐厅准备的勺子，所以自助食物可能会面临消失。

（六）避免拥挤的地方

疫情过后，相信大部分的人会暂时避免前往拥挤的人潮如演唱会、嘉年华会等等。但是，上班族却无法避免乘搭大众交通的拥挤，所以无法避免就得做好防范。建议乘搭大众交通工具的各位戴上口罩、上下车都记得利用干洗手液消菌。

（七）更重视个人空间

你是否平常只要有人闯入自己的“私人区域”就会感觉不舒服？历经此次的疫情后，可能就会与其他人更为保持距离，并且更加重视属于自己的个人空间。

（八）公司允许Work From Home

行动管制期间大部分公司都实施了Work From Home制度，让员工安心兼安全的待在家中工作。经历这样的“试炼”后，可能发觉工作效率因此而提高，所以未来不排除公司会再次实行Work From Home制度。

除了以上 8 个行为之外，Chapters为此也大胆地预测，未来会改变的 4 种行为：

（一）临时囤货，改养储存的习惯

每个人的生活习惯都不一样，像Y姐以前会觉得东西用完了才买比较好。疫情期间，我们看见很多人疯狂囤货，然而我们也许会为了随时准备或预防突发状况，而改变生活习惯包括平时会多买一些日常用品，如牙膏、沐浴乳、卫生纸、卫生棉等一些有效期比较长，且常使用的用品。

（二）网络购物的重要性

当大家都得待在家时刻，没有设置网络购物的商家该怎么存活下去？所以，未来许多商家将会更为重视网络购物，可能会将自己的商业拓展网购，不再仅限于门市而已，且帮助降低生意风险。身为消费者的我们，可更加依赖网路购物的便捷性，所以选择信用卡的要求也随着变高。同时，网路诈骗率也会因此而增加，大家更要学会保护自己，避免遭受诈骗。

（三）增加家里舒服的摆设

待在家工作的这段时间，是不是常常会感觉腰酸背痛，没有可工作的地方等等。待疫情后，大家都将会增加家里舒服的摆设，尤其为一张舒服的工作椅子或是一张大小刚刚好的办公桌子，或者开始整修、布置家里，就算不是work from home，周末更珍惜在家享受慵懒的时光。

（四）在家也能做运动

在疫情还未发生前，许多人去健身房运动，但是疫情爆发后，必须乖乖待在家。而在管制令期间，Y姐在社交媒体上，看见从事运动的人，开始利用网络影片或直播来教导大家一起做运动，所以未来可能大家会减少外出的次数，待在家好好的做运动。

美国作家 J. D. Salinger 曾说一句语录，“记住该记住的，忘记该忘记的。改变能改变的，接受不能改变的”。我们会因为全球疫情的发生，记住健康意识，忘记难过的，为了生活而改变，学会接受和包容更多的事，我们一起加油！