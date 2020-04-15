独家 | Titan 郑君珮：职场那些事 | 你该有的工作福利（上）
Titan 郑君珮在职场打滚多年，看尽所有“职场风波”，也悟出了职场生存，体会出人性的真性情。上一篇的专访中，我们围绕在合约与所有员工该享有 EPF之间（点击阅读）。而今天，都过 TItan 的分享，我们一起了解员工得不到该有的福利时，可以怎么做？
一名员工该有的基本福利与保障。（全职 / 兼职）
Titan：根据马来西亚雇佣法令1955 ( Employment Act 1955 )， 我们需要了解何为全职和兼职。
Employment Act 1955 – Section 60(A)
全职员工的工作时间是 8 小时
- 工作 8 小时属于全职职员
- 工作 8 小时的 30% 以上 (3小时或以上) 皆属全职职员
Employment (Part Time Employees) Regulations 2010
兼职:
- 依据公司不定时因特定需求而聘请的员工，工作时间是一般员工工作时间的30%或以下。
- 居家工作并且工作时间符合以上。
注：如果公司没有特别表明工作时间的时长，根据法令，一般的工作时间为每日不超过8小时且每周不超过48小时。
全职员工 基本福利
以下为政府规定之利率：
- EPF (Employee Provision Fund) 公积金
- PERKESO – SOCSO 社会福利保险计划
- PERKESO – EIS (Employee Insurance System) 就业保险计划
以下为企业本身可制定细节内容，但不可低于马来西亚雇佣法令之基本条规：
- Rest Day 休息日
- Public Holidays 公共假期
- Annual Leave年假
- Sick Leave病假
- Maternity Leave 女性生产假
以下为马来西亚雇佣法令无说明，但一般企业基于人道给予员工的福利：
- Marriage Leave 新婚假期
- Paternity Leave丈夫陪孕假
- Compassionate Leave 亲人去世假
- Medical Benefits 医疗福利
兼职员工的基本福利
以下为企业本身可制定细节内容, 但不可低于马来西亚雇佣法令(兼职员工)之基本条规：
- Rest Day 休息日
- Public Holidays 公共假期
- Annual Leave年假
- Sick Leave病假
【读者疑问】
Q：公司没有为员工缴付 EPF，员工可以怎样做？
Titan：（Ref: EPF Act 1991）
- 公司规定在最迟工资月 (salary month) 的隔月15号前，缴交员工 EPF。
- 若发现公司没有如期缴交员工 EPF，在与人事部主管沟通后却没有满意答复，员工可以透过以下管道处理：
1.本人（不能派代表）前往 KWSP 的任何分行投报。
2.请携带以下文件:
- 最重要 最重要 最重要的是 Employment Letter 公司聘用合约
- Confirmation letter (如有)
- 身份证
3.一般上 EPF 官员会询问投报人问题，并输入电脑。公积金局会联络企业董事或人事部负责人以了作进一步的调查。
Q：如何避免员工拿病假却被扣薪？
Titan：（Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (F): Sick Leave）
- 该员工在使用病假时，需据企业规定还有病假的余额。
- 医生有开病假单给员工，并呈交给人事部。
如果符合以上两个条件，那么员工的病假是属于带薪休假。即便员工没有上班，企业还需发薪给该员工。
Q：若员工在公共假期里被安排工作，薪资方面该怎么计算？
Titan：Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (D): Holidays
根据马来西亚雇佣法令 1955，保障每月薪金不超过 RM2000 之全职员工。如果员工的月薪资超过 RM2000，基本上会根据求职信的条规，但雇主一般也会引用法令条规，以免引起争议。公共假期 (Public Holiday) 和 休息日 (Rest Day) 是不一样的概念。若在公共假期之下工作：
全职员工:
- 企业可以让员工在其它上班天休假作为替代 。(该休假天不能扣年假或扣薪水)
- 全职员工在正常工作时间内工作可获三倍薪水。
*如果正常的工作时间是9 AM 到 5 PM，不管该员工工作时长，即便只是工作两个小时，该日薪资依然以全天计算。
- 如果薪水低于 RM 2000，公共假期的加班费是平时加班费的三倍。
- 员工可以 claim 当天的 travelling allowance。
兼职员工:
Ref: Employment (Part Time Employees) Regulations 2010 Sec 6: Holidays
- 企业可以让员工在其它上班天休假作为替代 。(该休假天不能扣年假或扣薪水)
- 兼职员工在正常工作时间内（企业规定的工作时间）工作，可获三倍薪水。
- 如果需要加班，加班的时段是依据兼职工作时长，加班费是两倍。
- 如果需要加班，加班的时段是依据全职工作时长，加班费是三倍。
Q：工作经常加班，公司却没付加班费，员工可以怎么做？
Titan： Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (A): Hours of Work
- 每月薪金不超过 RM 2000 之全职员工将受马来西亚雇佣法令 1955 保障。若员工每月薪资超过 RM 2000，将依据 Employment Letter 之条规。
- 除非该员工属 Manual Labour，即以劳动换取薪资的员工，如：司机、搬运工人、工厂生产线人员等，虽每月薪资是超过 RM 2000，依然在马来西亚雇佣法令下受到保障。
- 若员工的每月薪资超过 RM 2000，而 Employment Letter 也仔细说明加班费条例，那员工要追讨加班费是有难度的。
- 若员工符合马来西亚雇佣法令 1955 的保障，在与人事部接洽后仍没得到满意答复，员工可到人力资源部 Jabatan Tenaga Kerja（http://jtksm.mohr.gov.my/）进行投报。
Q：公司口头答应员工一些福利如：津贴，却没有履行；口头答应成立吗？
Titan：若没有 Employment Letter 做佐证，口头答应是有争议的。如果到人力资源部投报，员工必须展出有力证据，如：
- WhatsApp 谈话内容。
- 同阶级同职位的员工，有些享有此福利，有些却没有此福利。
Q：公司没有分发年度花红，员工有权力争取吗？
Titan：马来西亚雇佣法令没有提及公司须给员工分发花红。若 Employment Letter 里也没有提及公司必须给员工花红（有些 Employment Letter 会写明每年 13 个月的薪资）， 那员工固然可以争取，但最终的决定权还是在企业本身。
Q：绑定 1 年的合约的雇员想辞职，因此特地一直犯错，逼迫老板辞掉自己后，这状况下，公司会理赔吗？
Titan：Ref: Employment Act 1955 Sec 14: Termination of Contract for Special Reason
- 若员工那么做，吃亏的一定是自己。根据法令，公司可以以不当行为（Misconduct）与员工终止合约。公司可以让员工在不超过两个星期内离开公司，但是需计算半个月的薪资给该员工。 然后公司不需要做任何的理赔。
- 马来西亚雇佣法令没有提及警告信的做法，但一般企业行为（Corporate Practical Practice），是会在发出至少 3 封警告信给该员工后，却没得到改进，那么企业可发出信函以不当行为通知该员工，终止雇佣合约。
- 禾溢有限公司创办人
- 北京清华大学继续教育学院领导韬略国际研修班结业
- 英国Sheffield Hallam University 企业管理系毕业
- 马来西亚拉曼学院工商行政学毕业
- 超过15年的职场生涯
- 曾任企业总经理管理海内外公司
- 现投入中小型企业辅导领域
- 专题主讲：免疫力 是企业最强大的竞争力 系列
- 协助中小型企业老板全方位加强企业实力。
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