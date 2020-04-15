独家 | Titan 郑君珮：职场那些事 | 你该有的工作福利（上）

Titan 郑君珮在职场打滚多年，看尽所有“职场风波”，也悟出了职场生存，体会出人性的真性情。上一篇的专访中，我们围绕在合约与所有员工该享有 EPF之间（点击阅读）。而今天，都过 TItan 的分享，我们一起了解员工得不到该有的福利时，可以怎么做？

一名员工该有的基本福利与保障。（全职 / 兼职）

Titan：根据马来西亚雇佣法令1955 ( Employment Act 1955 )， 我们需要了解何为全职和兼职。

Employment Act 1955 – Section 60(A)

全职员工的工作时间是 8 小时

工作 8 小时属于全职职员

工作 8 小时的 30% 以上 (3小时或以上) 皆属全职职员

Employment (Part Time Employees) Regulations 2010

兼职:

依据公司不定时因特定需求而聘请的员工，工作时间是一般员工工作时间的30%或以下。 居家工作并且工作时间符合以上。

注：如果公司没有特别表明工作时间的时长，根据法令，一般的工作时间为每日不超过8小时且每周不超过48小时。

全职员工 基本福利

以下为政府规定之利率：

EPF (Employee Provision Fund) 公积金 PERKESO – SOCSO 社会福利保险计划 PERKESO – EIS (Employee Insurance System) 就业保险计划

以下为企业本身可制定细节内容，但不可低于马来西亚雇佣法令之基本条规：

Rest Day 休息日

Public Holidays 公共假期

Annual Leave年假

Sick Leave病假

Maternity Leave 女性生产假

以下为马来西亚雇佣法令无说明，但一般企业基于人道给予员工的福利：

Marriage Leave 新婚假期

Paternity Leave丈夫陪孕假

Compassionate Leave 亲人去世假

Medical Benefits 医疗福利

兼职员工的基本福利

以下为企业本身可制定细节内容, 但不可低于马来西亚雇佣法令(兼职员工)之基本条规：

Rest Day 休息日

Public Holidays 公共假期

Annual Leave年假

Sick Leave病假

【读者疑问】

Q：公司没有为员工缴付 EPF，员工可以怎样做？

Titan：（Ref: EPF Act 1991）

公司规定在最迟工资月 (salary month) 的隔月15号前，缴交员工 EPF。

若发现公司没有如期缴交员工 EPF，在与人事部主管沟通后却没有满意答复，员工可以透过以下管道处理：

1.本人（不能派代表）前往 KWSP 的任何分行投报。

2.请携带以下文件:

最重要 最重要 最重要的是 Employment Letter 公司聘用合约

Confirmation letter (如有)

身份证

3.一般上 EPF 官员会询问投报人问题，并输入电脑。公积金局会联络企业董事或人事部负责人以了作进一步的调查。

Q：如何避免员工拿病假却被扣薪？

Titan：（Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (F): Sick Leave）

该员工在使用病假时，需据企业规定还有病假的余额。 医生有开病假单给员工，并呈交给人事部。

如果符合以上两个条件，那么员工的病假是属于带薪休假。即便员工没有上班，企业还需发薪给该员工。

Q：若员工在公共假期里被安排工作，薪资方面该怎么计算？

Titan：Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (D): Holidays

根据马来西亚雇佣法令 1955，保障每月薪金不超过 RM2000 之全职员工。如果员工的月薪资超过 RM2000，基本上会根据求职信的条规，但雇主一般也会引用法令条规，以免引起争议。公共假期 (Public Holiday) 和 休息日 (Rest Day) 是不一样的概念。若在公共假期之下工作：

全职员工:

企业可以让员工在其它上班天休假作为替代 。(该休假天不能扣年假或扣薪水) 全职员工在正常工作时间内工作可获三倍薪水。

*如果正常的工作时间是9 AM 到 5 PM，不管该员工工作时长，即便只是工作两个小时，该日薪资依然以全天计算。 如果薪水低于 RM 2000，公共假期的加班费是平时加班费的三倍。 员工可以 claim 当天的 travelling allowance。

兼职员工:

Ref: Employment (Part Time Employees) Regulations 2010 Sec 6: Holidays

企业可以让员工在其它上班天休假作为替代 。(该休假天不能扣年假或扣薪水) 兼职员工在正常工作时间内（企业规定的工作时间）工作，可获三倍薪水。 如果需要加班，加班的时段是依据兼职工作时长，加班费是两倍。 如果需要加班，加班的时段是依据全职工作时长，加班费是三倍。

Q：工作经常加班，公司却没付加班费，员工可以怎么做？

Titan： Ref: Employment Act 1955 Sec 60 (A): Hours of Work

每月薪金不超过 RM 2000 之全职员工将受马来西亚雇佣法令 1955 保障。若员工每月薪资超过 RM 2000，将依据 Employment Letter 之条规。 除非该员工属 Manual Labour，即以劳动换取薪资的员工，如：司机、搬运工人、工厂生产线人员等，虽每月薪资是超过 RM 2000，依然在马来西亚雇佣法令下受到保障。 若员工的每月薪资超过 RM 2000，而 Employment Letter 也仔细说明加班费条例，那员工要追讨加班费是有难度的。 若员工符合马来西亚雇佣法令 1955 的保障，在与人事部接洽后仍没得到满意答复，员工可到人力资源部 Jabatan Tenaga Kerja（http://jtksm.mohr.gov.my/）进行投报。

Q：公司口头答应员工一些福利如：津贴，却没有履行；口头答应成立吗？

Titan：若没有 Employment Letter 做佐证，口头答应是有争议的。如果到人力资源部投报，员工必须展出有力证据，如：

WhatsApp 谈话内容。

同阶级同职位的员工，有些享有此福利，有些却没有此福利。

Q：公司没有分发年度花红，员工有权力争取吗？

Titan：马来西亚雇佣法令没有提及公司须给员工分发花红。若 Employment Letter 里也没有提及公司必须给员工花红（有些 Employment Letter 会写明每年 13 个月的薪资）， 那员工固然可以争取，但最终的决定权还是在企业本身。

Q：绑定 1 年的合约的雇员想辞职，因此特地一直犯错，逼迫老板辞掉自己后，这状况下，公司会理赔吗？

Titan：Ref: Employment Act 1955 Sec 14: Termination of Contract for Special Reason

若员工那么做，吃亏的一定是自己。根据法令，公司可以以不当行为（Misconduct）与员工终止合约。公司可以让员工在不超过两个星期内离开公司，但是需计算半个月的薪资给该员工。 然后公司不需要做任何的理赔。 马来西亚雇佣法令没有提及警告信的做法，但一般企业行为（Corporate Practical Practice），是会在发出至少 3 封警告信给该员工后，却没得到改进，那么企业可发出信函以不当行为通知该员工，终止雇佣合约。

禾溢有限公司创办人

北京清华大学继续教育学院领导韬略国际研修班结业

英国Sheffield Hallam University 企业管理系毕业

马来西亚拉曼学院工商行政学毕业

超过15年的职场生涯

曾任企业总经理管理海内外公司

现投入中小型企业辅导领域

专题主讲：免疫力 是企业最强大的竞争力 系列

协助中小型企业老板全方位加强企业实力。

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