木村化身白发教官 | 盘点30年来5款突出造型

文/Char

木村拓哉又有新剧咯！刚卸任《Grand Maison东京》里的“厨神”，现在又看到木村为最新日剧《教场》化身白发教官！这是木村出道以来首度以白发造型登场，到底是有型？还是显老？那么她还有什么让人难忘的造型呢？

《教场》其实是日本富士电视台60周年的特备电视剧，改编自长冈弘树人气小说，累积销量冲破55万部，早已被评为最期待改编剧本之一。故事以警校为舞台，剧情围绕学堂的黑暗面。木村拓哉饰演一名冷酷的魔鬼教官“风间公亲”，以适者生存的信念带领着学校中的准警察们。学员们也各怀鬼胎、明争暗斗，为求上位而不择手段的故事。

木村拓哉出道30多年，在荧幕上诠释过许多角色，《教场》是他出道以来首次以白发造型演出，让人惊艳。至于木村历来还有哪些突出的角色造型呢？木村所诠释过的职业包括钢琴家、灯光师、美发师等，甚至当过日本首相，但最让观众感到深刻的是哪些啊？

《Long Vacation》

木村饰演的钢琴家，中长的卷发，不羁又潇洒；在当时甚至带动学习钢琴的男性增加，掀起了“Long Vacation热潮”呢。

《HERO》

穿着橘色夹克和牛仔裤，是木村在许多人心目中的印象。角色刻画如此成功，正是这部经典日剧和木村的独有魅力。

《Good Luck》

木村是个自信、自主的年轻副机师，帅气挺拔的制服让人印象深刻。虽然是他一直以来擅长的角色，但就是这样的正面形象，让人由衷喜欢。

《华丽一族》

木村拓哉扮演大财团的长子，展现富二代的豪气和气派，摆脱过去“开朗、热血”的形象，而是转为深层、内敛的表演。

《PRIDE》

冰上曲棍是鲜少在其他地区的剧集可看到的角色职业；而木村扮演玩世不恭、我行我素的冰上曲棍球选手，展现英姿和帅气。

日剧神话木村拓哉红足三十年，演过的经典角色多不胜数；喜爱日本文化的男男女女，谁没有被“木村拓哉”给迷倒过？称霸日剧界、影响潮流圈无数年的一代男神木村拓哉，自 15 岁便在杰尼斯事务所以男子偶像团体出道，别具风格的形象掳获一众粉丝的心，“帅气”、“型格”、“俊美”早已不足以形容木村拓哉各种造型的迷人程度了啦！