无剧透 | 看《Joker》前要先搞懂这4点

文/Crine

电影《Joker》还未正式上映，就已经引起大轰动！这部DC全新的独立电影在威尼斯影展进行全球首映后，全场观众起立并给予长达8分钟的掌声，而且外媒也几乎是一面倒的好评，包括烂番茄获得88%新鲜度、IMDB也得到9.5分好评！此外，主角Joaquin Phoenix拿下了多伦多影展的演员成就奖，更是让人期待这部电影上映！

DC全新独立电影

Joker小丑在过去Batman的电影里都扮演着有疯狂想法的犯罪人物，但是他的身份来源、名字、一切都是个谜。如今，终于等到了一部专属他的独立电影，有种“谜底即将被解开”的兴奋感！不过，进入电影院观赏这部好作以前，你一定要先知道以下这几点哦！

1. 怀旧的Gotham City

蝙蝠侠和小丑的“决战地”就在高谭市（Gotham City），而这部电影的时间设定在1981年间，导演Todd Phillips为了打造出跟当年非常相近的场景，特别到纽泽西州纽华克市（Newark, New Jersey）一条街口取景。这个街口被称为纽华克市的时代广场，跟40年前的纽约时代广场非常相似呢！

此外，导演还特别选用了1970年代生产的汽车在电影中，营造出7、80年代的氛围。值得一提的是，电影中有一幕小丑达成巴士的画面，那是剧组特别从汽车博物馆借来拍摄用的；而电影里的地铁列车也是特别从纽约交通博物馆借来，并由持有大都会运输署MTA驾驶执照的列车驾驶员操作。

2. 小丑的人物发想

Joaquin饰演的“快乐小丑”，其实部分动作灵感是来自卓别林经典的小流浪汉角色，而曾二度荣获奥斯卡金像奖的服装设计师Mark Bridges还特别为这个快乐小丑的造型增添了一顶小圆帽，使得整体造型更接近卓别林的经典角色。

3. 小丑的道具

电影中的小丑有一本满是涂鸦的日记，虽然这本日记是由道具部门打造，不过文字都是Joaquin亲手抄写，经过扫描后，再由美术部精心排版，才有了这本涂鸦日记。另外，小丑使用的“魔杖”也是道具组特别用一根魔术棒改造而成的。

4. 可能没有续集

导演Todd Phillips曾在媒体访问中说，他会做任何Joaquin愿意做的事情，但是却没有计划再拍《Joker》的续集。

电影都还未正式上映，就已经得到来自世界各地的好评，虽然导演表明不会再出续集，不过华纳兄弟有可能会让小丑出现交叉宇宙，抑或是在其他DC暗黑宇宙（DC Dark 或 DC Black）客串演出哦！现在事不宜迟，赶快去订电影戏票吧！