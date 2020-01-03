新年出游必备 | 5大国内外休闲别墅推荐

文/Char

农历新年快到啦，一想到哪里都是人就怕了。。。想要找个地方歇歇、不被打扰？想到宁静的地方Getaway？这些别墅都是犹如世外桃源般，让人乐而忘返的哟！

马来西亚Rainforest Retreat Templer

位于Bukit Templer的别墅-，度假屋共分为原木打造的Villa及木色Container，是充满简约风的热带雨林山中小屋。这里还有清凉的泳池、超多样化的娱乐设施以及一应俱全的厨房，加上幽静漂亮的环境，非常Relax。

泰国Villa Moonshadow

由名师设计的别墅位于美丽的Chaweng Noihill，拥有令人惊叹的全海景景观，无边泳池，还可享受专业的泰式按摩。它的环保设计是个迷人的艺术作品，还可让住客融入大自然的怀抱，想想都觉得幸福！

印尼Classy Beachfront Eco-Limestone Cabin

步行短短100米便可抵达优美的Balangan海滩，别墅的屋顶是由茅草筑成，颇具传统印尼风情。在幽静的环境下度假，适合冥想之余还可躺着看日出日落，来个亲近大自然的宁静Holiday真不错。

南非Whale’s Way Ocean Retreat

位于一座俯瞰着印度洋的小山上，望出去便是Outeniqua Mountains山脉及无敌海景，和大自然融合。住客还可打高尔夫球，并享受滑翔伞、划独木舟及观赏鲸鱼和海豚等当地活动，轻松又惬意。

英国Hut Therapy

Hut Therapy座落于South Downs National Park，这个疗愈的渡假小屋有个定制的双舱床，浴室和小型休息区。此外，随着健康慢活概念普遍化，这里还提供高质的膳食哦。

马来西亚的春节热烘烘，很多人都会趁着年假来个小旅行，远离烦嚣，给自己真正的全身心放松。有Budget的话，可以好好安排一下哦。